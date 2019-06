Kersverse vader maakt nauwelijks gebruik van ouderschapsverlof

Met de nieuwe wetgeving krijgen vaders nu meer dan ooit de gelegenheid om tijd vrij te maken voor hun pasgeboren kindje. Vaders krijgen sinds dit jaar vijf door de werkgever betaalde dagen verlof na de geboorte van een kind. Dat was voorheen twee dagen. Per 1 juli 2020 kunnen ze tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon.

Moederschapsideologie

Maar verlof krijgen is één ding, er gebruik van maken blijkt een ander. Volgens de onderzoekers is nu het moment om door te pakken. ,,We zien dat vaders zeker betrokken willen zijn bij de zorg voor hun kind, maar dat het er in de praktijk niet van komt. Ze denken dat het te veel geld kost, of dat het op het werk niet geregeld kan worden‘’, verklaart woordvoerder Paulien van Haastrecht.

Wat vaders parten speelt, is de Nederlandse cultuur wat betreft ouderschap en werk. ,,We zijn hier nog steeds traditioneel in, we hebben een moederschapsideologie. We vinden dat de moeder de zorg voor het kind boven het werk moet stellen. Voor de vader geldt dat juist andersom.’’

Terwijl het voor de gehele ontwikkeling van het kind van groot belang is dat de vader vanaf het begin betrokken is bij de opvoeding van het kind, legt Van Haastrecht uit. ,,Dan krijgt het kind zowel een goede band met de vader als met de moeder, wat ook weer goed is voor het gezin. In een gezinssituatie waarin de man en de vrouw gelijkwaardig zijn, komt bijvoorbeeld veel minder huiselijk geweld voor.’’

Belangrijk hierbij is dat de moeder niet over de schouder van papa mee blijft kijken. ,,De vader moet niet een soort bijrol spelen maar echt solo de zorg op zich nemen. Dat is ook goed voor het zelfvertrouwen van een jonge vader. Door vanaf het begin betrokken te zijn leert hij dat hij het heus wel kan, zonder hulp van de moeder.’’

Proactief

De nieuwe wetgeving is niet meteen dé oplossing voor de ongelijke verhouding tussen moeders en vaders, stelt Rutgers. ,,Een nieuwe wet zorgt er niet voor dat alles in een keer compleet omdraait. Dat kan ook niet. Maar dit is een kans om er met elkaar eens goed over te praten.’’ Aankomende vaders en moeders moeten de verdeling van de zorg binnen hun relatie bespreken, maar ook werkgevers moeten hierin volgens Rutgers proactief zijn. ,,Weet je dat een werknemer vader gaat worden, wacht niet tot hij naar jou komt, maar kaart het zelf aan. Vraag wat hij nodig heeft.’’

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) onderschrijft de boodschap van het rapport, en stelt dat vaders de gelegenheid moeten krijgen meer betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kinderen. “Daar zullen we met elkaar aandacht voor moeten hebben, ook met de werkgevers, om dat ook mogelijk te maken op de werkvloer zelf.”

De verwachting dat vooral de moeder voor het kind zorgt, benadeelt vrouwen in hun carrière. Maar er zijn meer factoren die vrouwen belemmeren de top te bereiken: