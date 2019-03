Liselot heeft een paar maanden thuis gezeten vanwege burn-outklachten. Ze is dolblij om weer aan het werk te kunnen gaan. Haar leidinggevende belast haar dan ook enthousiast met nieuwe projecten. Al snel merkt Liselot dat ze nog steeds moeite heeft om zich te concentreren. Ze heeft vaak hoofdpijn en wordt weer vaak ’s nachts wakker.

Uit de stresstypetest die ze heeft ingevuld, komt naar voren dat ze een typische turbo is: iemand die er altijd vol voor gaat en maar moeilijk is af te remmen. Dat patroon zat haar dwars bij haar herstel, maar nu ze weer aan het werk is dreigt het voor een terugval te zorgen.