Kijkt je manager voortdurend over je schouder mee? Zo los je dat op

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Mijn leidinggevende is een micromanager... Wat moet ik daarmee aan?’

Sommige managers staan dagelijks aan je bureau om te vragen hoe ver je al bent met een opdracht. Oftewel: micromanagers. Dit is hét moment om daar wat aan te veranderen, zegt leiderschapscoach Pieter van der Haak van P&A Talentontwikkeling. Hij schreef verschillende boeken over leiderschap. ,,Veel mensen werken nu vanuit huis. Sommige dingen gaan beter, andere dingen mis je. Dit is de tijd om een nieuwe weg te kiezen: wat werkt, wat moet anders?’’

,,Micromanagers kunnen juist nu veel leren’’, ziet Van der Haak. ,,Ze worden namelijk niet verleid om continu over je schouder mee te kijken. Al zullen sommigen overgaan op mailtjes of telefoontjes: waar ben je mee bezig, is het al af?’’

Organisatieadviseur Uco van Veen van Uconsult weet uit ervaring: ,,Het meest effectief is als een micromanager aan zichzelf werkt, wat vaak goed kan. Maar er zijn ook dingen die jij kunt doen om je leidinggevende - en daarmee jezelf en je collega’s - te helpen.’’

Zo manage je een micromanager:

1. Stel vragen

Van Veen: ,,Een micromanager wil dat iets heel goed en zorgvuldig wordt gedaan. Geef hem of haar dan ook het gevoel dat dit zo is. Krijg je een nieuwe opdracht of maak je een afspraak? Stel tegenvragen. Niet omdat je het niet begrijpt, maar omdat omdat je je werk zo goed mogelijk wilt uitvoeren. Wat moet je doen, hoe, met welke uitkomst? Zo bouw je vertrouwen.’’

Kost dat niet heel veel tijd? ,,Je kunt deze zaken beter aan het begin bespreken, anders kost het je later nog veel meer tijd.’’

Quote Je kunt vaak voorspel­len wanneer je manager gaat bellen. Wees hem voor en stuur een update Pieter van der Haak , leiderschapscoach

2. Koppel terug. Vaak.

Van Veen: ,,Door iemand op de hoogte te houden, laat je zien dat het werk in goede handen is. Zeg van tevoren: ik ga dit doen, op deze manier en ik koppel op dat moment terug.’’

Van der Haak: ,,Je kunt vaak voorspellen wanneer je manager gaat bellen. Wees hem voor en stuur een update. Zo houd je zelf de regie en het versterkt vertrouwen. Micromanagers houden niet van verrassingen, bijvoorbeeld dat ze via een andere leidinggevende horen dat er iets op hún afdeling is gebeurd.’’

3. Confronteer

Wat als bovenstaande niet werkt? Van Veen: ,,Zeg dan: ik ben benieuwd waarom je nu om terugkoppeling vraagt. We hadden toch een afspraak? Is er misschien andere informatie die je nog nodig hebt?’’

Van der Haak: ,,Vraag rustig waarom iemand mailt of belt. Soms heeft jouw micromanager ook te maken met zijn eigen micromanager: aangezien hij steeds verantwoording moet afleggen, neemt hij die gewoonte over. Jouw vraag dwingt de ander te reflecteren op zijn gedrag.’’

4. Verschuif de aandacht

Van Veen: ,,Nodig je manager uit zich niet in details te verliezen, maar zich te richten op zijn taak: doelen of thema’s formuleren voor de toekomst, de richting kiezen die het team opgaat... Zeg je manager dat je dit van ’m nodig hebt, het is een verkapt compliment.’’

5. Focus op het resultaat

Van der Haak: ,,Vaak krijgt het beste jongetje van de klas de leiding. Iemand die zijn vak goed beheerst denkt wel eens dat anderen op precies dezelfde manier moeten werken. Vraag welk eindresultaat de manager wil. En zeg vervolgens: daar ga ik voor zorgen, op mijn eigen manier.’’