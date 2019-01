‘Kind meer dan drie dagen naar de opvang vinden we zielig’

Door deze achterstand van vrouwen in arbeidsuren lopen ze vaak achter in de ontwikkeling van hun loopbaan en worden ze economisch afhankelijk van hun partner. Reuling: ,,Deze twee dingen houden elkaar in stand.” Bij herintreden wanneer de kinderen ouder zijn, wordt de achterstand die ontstaan is vaak niet meer ingehaald.



Reuling: ,,Wanneer je als vrouw in Nederland meer gaat werken en je kinderen daardoor meer naar de opvang gaan, vinden mensen dat al snel zielig. Je kind drie dagen in de opvang ‘stoppen’ is nog acceptabel. Meer kan eigenlijk niet.” Overige dagen nemen ouders vrij, of er wordt gezorgd voor andere vormen van opvang. Opa's en oma's worden ingezet of er komt een oppas aan huis. Die onvoorspelbaarheid zorgt volgens Reuling voor meer onrust bij de kinderen dan vier of vijf dagen opvang per week.