Kinderboek over burn-out: ‘Mama is heel erg moe, maar dat ligt niet aan jou’

Het sprookje Viktor en het Vuur dat de Vlaamse van Wolputte (43) schreef, is het boekje dat ze destijds haar eigen kinderen had willen geven. Zij waren 3, 5 en 9 jaar toen hun moeder met een knal werd stilgezet. ,,Al langer was ik gestrest’’, blikt ze terug. ,,Ik had een drukke baan als communicatiemedewerker bij een groot bedrijf, wilde een goede moeder zijn en had een druk sociaal leven. Alles wilde ik perfect doen.’’



Als ze 30 juni 2015 bij school staat, voelt ze in de auto ‘een soort kortsluiting’. ,,Hyperventilerend ben ik rondjes gaan rijden, zonder de kinderen op te halen. Toen ik thuiskwam dacht ik: nu ben ik gek geworden.’’