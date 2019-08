‘Kinderen zien geen Chinees, Indiër of Brit. Die zien Chang’

Wat is er gebeurd: Een lokale bank die een nieuwe betaal-app heeft ontwikkeld, startte een advertentiecampagne. In deze advertenties heeft een bekende lokale acteur met Chinese achtergrond zichzelf verkleed in vier rollen; als een mevrouw uit buurland Maleisië, als een hippe tante in het roze, een yup met stropdas én als een werkman uit India. Al het werk waar handen aan te pas moeten komen, wordt hier namelijk gedaan door mensen van buiten Singapore. Vaak komen die uit India. De beste man staat afgebeeld in een overall. Nu is er over die Indiase man veel ophef ontstaan. Men vindt namelijk dat zijn huid te donker is gemaakt en dat hij er stereotiep uitziet. Hé, waar heb ik dat eerder gehoord?



Nu ga ik hier echt de discussie niet nóg een keer overdoen of mijn mening over Zwarte Piet geven. Dat mogen de pro– en anti-groepen bij Eva Jinek gaan uitvechten. Nee, waar ik aan moest denken is op welk moment we in ons leven onderscheid gaan maken op basis van iemands uiterlijk. Kinderen doen dat niet namelijk.