'Klagen is net poepen. Dat kan ook stinken, maar is heel gezond om te doen'

Guus is een ervaren werknemer bij een grote multinational. Hij had zich goed voorbereid op de vergadering. Het voorstel van zijn baas rammelde volgens hem aan alle kanten. Hij kwam diverse onvolkomenheden tegen en wist zich te herinneren dat een vergelijkbaar initiatief ruim tien jaar geleden ook niet werkte. Tijdens de vergadering bracht hij zijn bezwaren naar voren. Zijn baas was echter niet onder de indruk: ,,Maar wat is dan je alternatief? Ik heb een hekel aan klagers die zelf niet met een oplossing komen!"

Ik vind dat stuitend. Guus zou een bos bloemen moeten krijgen van zijn baas in plaats van deze uitbrander. Het is fantastisch als mensen kritisch nadenken en hun organisatie voor fouten behoeden. En als je vindt dat argumenten onzinnig zijn, ga dan gewoon openlijk het debat aan. Klagen is goed.

Helaas is niet iedereen dat met mij eens. Sommige mensen vinden, net als de baas van Guus, dat we klagen moeten tegengaan. Sandra Brandt roept bijvoorbeeld op tot een klaagvrije maandag. Ik lees op haar website dat klaagvrije bedrijven vitale teams geeft die efficiënt werken en duurzaam inzetbaar zijn. En ‘Chief Exploration Officer’ Kevin Meijers roept op tot een ‘21-dagen niet-klagen challenge’.

Morele verhevenheid

Allereerst is er geen bewijs dat minder klagen organisaties beter laat presteren. Maar wat me nog veel meer stoort, is die morele verhevenheid. Alsof mensen die nooit klagen beter zijn dan hun klagende soortgenoten. Het doet me een beetje denken aan van die managers die roepen dat het belangrijker is te kijken naar wat wél werkt dan naar wat niet werkt. Alsof de kennis hoe je een waterstofbom maakt nuttiger zou zijn dan de kennis dat aderlaten een volstrekt waardeloze manier van genezen is.

Daar komt nog de suggestie bij dat er ‘goede’ en ‘slechte’ vormen van klagen zouden zijn. Volgens Kevin mag je bijvoorbeeld ‘iets vervelends wel benoemen, als je direct met een oplossing komt’. Klagen zonder oplossing is blijkbaar fout.

Maar wie bepaalt dat? Rob Geus van de Smaakpolitie? De AIVD? Jelle Brandt Corstius vond zijn klacht over seksuele intimidatie heel gerechtvaardigd. Gijs van Dam vond het pure laster. Binnen een bedrijf werkt het net zo: misschien is Guus wel enorm aan het zeuren over die financiële paragraaf. Maar achteraf kan blijken dat Guus een ramp heeft voorkomen.

Quote Klagen is eigenlijk net poepen. Dat kan best eens stinken, maar is heel gezond om regelmatig te doen Richard Engelfriet

Klaagmuur

De wereld zou er heel anders uitzien als Gandhi, Mandela en Luther King mee zouden hebben gedaan aan de ‘21-dagen niet-klagen challenge’. Daarom moeten we klagen niet tegengaan, maar juist stimuleren. Organiseer een klaagdinsdag, waarop we de hele dag alleen maar mogen klagen en mogen zeggen wat er niet goed gaat. Hang een enorme klaagmuur op waar mensen alles kwijt kunnen wat ze maar willen. Stel een ‘klacht van de maand’ in en organiseer een ‘klager van het jaar’-verkiezing die een trip naar de Bahama’s kan winnen.

Je mond houden terwijl je ergens mee zit, dát is pas een probleem. Dus wil je zeuren over het weer? Doen. Zo weten je collega’s dat ze een beetje lief voor je moeten zijn. Heb je iets te mekkeren maar weet je ook niet hoe het anders zou moeten? Trek aan de bel, zoals moedige verkopers van de Bijenkorf deden. Laat niemand je vertellen dat je ‘negatief’ zit te doen.

Klagers zijn de beveiligers van het gezonde verstand. Soms zijn ze vervelend, maar het hoort bij een gezonde organisatie. Klagen is eigenlijk net poepen. Dat kan ook best eens stinken, maar het is heel gezond om regelmatig te doen.