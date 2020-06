Klanten kunnen weer terecht bij kantoren UWV: ‘Het is anders als je ook iemands lichaamstaal kunt lezen’

Het UWV start vanaf 1 juli weer langzaamaan de reguliere dienstverlening op. Klanten kunnen, op afspraak, weer terecht bij de kantoren om te spreken met medewerkers. Vooral voor mensen die niet digitaal vaardig zijn of de taal niet spreken, is dat zeer welkom.

Door de coronamaatregelen, ging de dienstverlening van het UWV half maart van de een op de andere dag volledig telefonisch. Kantoren gingen dicht, klanten werden digitaal of via de telefoon te woord gestaan. Vooral bij mensen met een taalachterstand of zonder digitale vaardigheden, was dat lastig. Marlies van Est is adviseur Werk en begeleidt mensen die binnenkomen in een traject naar werk en houdt zich voornamelijk bezig met deze groep. ,,Ik vond het moeilijk”, geeft Van Est, toe. ,,Het is lastig om die gesprekken te voeren en op afstand een cv te maken. Helemaal als iemand de taal niet spreekt en het normaal gesproken via een tolk gaat. Het is heel anders als je ook iemands lichaamstaal kunt lezen.”

Quote Vooral met mensen die digitaal niet vaardig zijn of brieven niet begrijpen, is het heel fijn dat je iets kunt uitleggen Marlies van Est, adviseur Werk

Looproutes en plexiglas

Facilitair manager Elise Schaaf hield zich de afgelopen tijd bezig met de voorbereidingen op de heropening. ,,We zijn de afgelopen weken heel druk geweest met het inrichten van onze panden. Bij de ingang staan zuilen om je handen te desinfecteren en een host die een aantal vragen stelt in het kader van Covid-gerelateerde klachten. Daarnaast zijn er looproutes en worden medewerkers en klanten gescheiden door plexiglas.” Na elke afspraak worden de ruimtes schoongemaakt. Op dit moment kunnen klanten alleen terecht in de kantoren als ze van tevoren een afspraak maken.

Voor het UWV is het zoeken naar de balans tussen veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers, maar tegelijkertijd het verlenen van persoonlijke service. ,,Van de clientenraad hebben we teruggekregen dat het niet onpersoonlijk is geworden en de dienstverlening niet is aangetast”, aldus Schaaf. Zo heeft het plexiglas een tintje, waardoor het niet te steriel oogt en is er ruimte onder het scherm waar papieren heen en weer geschoven kunnen worden. Van Est vindt het prettig dat ze weer uitleg kan geven: ,,Vooral met mensen die digitaal niet vaardig zijn of brieven niet begrijpen, is het heel fijn dat je iets kunt uitleggen.” Wel is het nog even wennen aan de schermen tussen haar en de clienten. ,,Je hoor wat minder, dus je moet iets harder praten.”

Quote Het merendeel van de medische beoordelin­gen konden we de afgelopen maanden doen op basis van dossierin­for­ma­tie, het telefo­nisch spreekuur en beeldbel­len Arjan Wijnker, woordvoerder UWV

Opschalen

Doordat het aantal WW-aanvragen de laatste maanden is toegenomen, is het ook aannemelijk dat er de komende tijd ook weer meer behoefte is aan fysieke dienstverlening, laat woordvoerder Arjan Wijnker desgevraagd weten. ,,Ondersteuning op afstand werkt voor veel klanten goed, maar dat geldt niet voor iedereen.” Naast mensen die problemen hebben met digitale vaardigheden of om een andere reden niet digitaal geholpen kunnen worden, wordt het ook weer mogelijk om op locatie sociaal-medische beoordelingen te doen.

,,Het merendeel van de medische beoordelingen konden we de afgelopen maanden doen op basis van dossierinformatie, het telefonisch spreekuur en beeldbellen. Als dat niet mogelijk was, stelde UWV de beoordeling uit tot het moment dat een fysiek spreekuur weer mogelijk is. Dat moment is nu aangebroken. Ook met deze klanten wordt weer een afspraak gemaakt”, aldus Wijnker.

De vestiging in Haarlem, waar Schaaf en Van Est werken, gaat in eerste instantie zo’n twintig mensen per dag ontvangen. ,,We evalueren continue en bekijken steeds wat er verantwoord is voor zowel medewerkers als klanten en waar in overleg opgeschaald kan worden”, aldus Schaaf. Elke vestiging heeft - afhankelijk van de locatie - een eigen plan, het aantal klanten varieert van tientallen tot honderden per week. Ook zal een flink deel van de dienstverlening nog online of telefonisch plaatsvinden.