KLM-medewerker Dirco (52) houdt zo van zijn baan dat hij een enorme Schiphol-tattoo liet zetten

De 52-jarige machinevakman van KLM kwam op zijn zestiende bij het bedrijf binnen via de bedrijfsschool. Inmiddels werkt hij al 36 jaar op de afdeling motoronderhoud. Dirco Wit is zo trots op zijn baan dat hij ter ere van het 100-jarig bestaan van KLM een grote tatoeage op zijn rug liet zetten.



Wit liet de tatoeage in Thailand zetten in verschillende fases. Het echte plaatje is uiteindelijk iets groter uitgevallen dan Wit van tevoren had bedacht. ,,Het was toen wat kleiner dan het nu is. Maar de tatoeëerder vond een groter plaatje beter passen.”

Thailand

Op de tatoeage prijkt een Boeing 747-400 met het 100-logo op de romp. ,,Ik vind het gewoon een prachtvliegtuig, vooral door z’n vier motoren.” Het is een vliegtuig dat veel voor Wit betekent. Hij vloog er dertien jaar geleden drie keer per jaar mee naar Thailand voor de liefde. Inmiddels is hij met zijn Thaise schone getrouwd.

De Boeing 747-700 was het eerste onderdeel van het tatoeage-ontwerp van Wit, dat eerst werd geschetst. Daarna kwamen de gebouwen van Schiphol met de huidige verkeerstoren en de tweede kleinere toren erbij. In de lucht zweeft de oranje Boeing 777-300 ‘Orange Pride’, het vliegtuig dat speciaal voor de Olympische Spelen in Rio deels oranje werd geverfd.

De tatoeage van Dirco Wit met het eerste KLM-logo en zijn favoriete vliegtuig

Hierna was Wit nog niet tevreden over het ontwerp. Dan nog maar een logo erbij. Dat werd het eerste logo van KLM uit 1919. Het geschetste eindresultaat liet hij vervolgens aan zijn vrouw zien. Vond zij het een goed idee als hij de tatoeage op zijn rug liet zetten? Hij kreeg haar goedkeuring. ,,Ik ben nog wat met Photoshop bezig geweest om de overgangen mooier te krijgen en toen was het ontwerp klaar.”

