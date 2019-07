Koksopleiding op Texel moet horeca redden: werken op eiland niet in trek

Het personeelstekort in de horeca is bijna nergens zo groot als op Texel. De groei van het toerisme, vergrijzing van de bewoners plus het feit dat niet iedereen op een Waddeneiland wil werken, dragen bij aan de problemen. Om ervoor te zorgen dat de huidige 600 vacatures niet blijven openstaan, is er sinds kort een koksopleiding: Texel Academy. ,,We móesten iets doen.’’