Koolmees versoepelt looncompensatie, in ruil voor werkbehoud en verbod op dividend en bonus

Het kabinet versoepelt alsnog de looncompensatieregeling (NOW) voor werkmaatschappijen en andere bedrijfsonderdelen die door de coronacrisis zwaar getroffen zijn. Wel moeten zij afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en dienen zij dit jaar af te zien van de uitkering van dividend en bonussen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken geeft daarmee gehoor aan de oproep van werkgevers, om de tegemoetkoming in de loonkosten ook toegankelijk te maken voor losse bedrijfsonderdelen. Zij hadden grote moeite met de voorwaarde dat ondernemingen alleen als concern een beroep konden doen op de NOW, als de totale omzet 20 procent lager lag dan vorig jaar.

Dochterbedrijven die compleet stilliggen konden daardoor soms fluiten naar steun, omdat zusterbedrijven die wél doordaaiden de concernomzet enigszins op peil hielden. Gezamenlijk kwamen zij niet over de drempel van 20 procent omzetverlies, waardoor de overheid niet (maximaal) 90 procent van de loonsom overnam. Werkmaatschappijen restte daardoor geen andere keuze dan personeel te ontslaan, waarschuwden werkgeversorganisaties, terwijl het uitgangspunt van de NOW juist behoud van werkgelegenheid is.

Ingewikkeld

Koolmees toonde zich vorige week in debat met de Tweede Kamer al wel gevoelig voor klachten over de regeling, maar benadrukte tegelijkertijd dat hij zeer hecht aan eenvoud en uitvoerbaarheid. ,,Het is ingewikkeld", zei hij toen. En: ,,We gaan niet iedereen daverend gelukkig maken.”

Toch komt hij nu dus met een uitzondering op de concernbepaling. Losse werkmaatschappijen kunnen binnenkort toch NOW aanvragen. Maar aan zo’n versoepeling kleven wel risico’s, aldus Koolmees. Zo kunnen grote bedrijven strategisch gedrag vertonen en schuiven met kosten en omzet, stelt hij. Daarom stelt hij extra voorwaarden aan bedrijven die een aanvraag willen doen. Zij mogen over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers moet een vertegenwoordiging van werknemers instemmen. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst.

Booking.com

Door de voorwaarden aan te scherpen, lijkt het kabinet ook voor te sorteren op strengere toelatingseisen voor een eventuele verlenging van de NOW-regeling. De huidige regeling loopt op 31 mei af en er wordt in het kabinet al nagedacht over verlenging van het noodpakket en aanvullingen daarop.

Vanuit coalitie en oppositie klinkt al langer de roep om bedrijven die alsnog personeel ontslaan of dividend of bonussen uitkeren, toegang tot de regeling te weigeren. Veel politici is het een doorn in het oog dat een bedrijf als Booking.com zich heeft gemeld voor een NOW-uitkering, terwijl die onderneming eerder miljardenwinsten heeft gebruikt om eigen aandelen in te kopen. Ook profiteert Booking.com volop van belastingvoordelen die het in Nederland krijgt.

Koolmees zei eerder dat hij geen mogelijkheden heeft om bedrijven een aanvraag te weigeren, zolang ze aan de voorwaarden voldoen. Door de voorwaarden aan te scherpen, zou daar verandering in kunnen komen.