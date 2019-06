‘Kijk papa, meiden hebben daar zó’n bos haar’. Bij ‘daar’ wijst hij op zijn rode voetbalbroek en bij ‘zo’n’ maakt hij het gebaar alsof hij een grote vis gevangen heeft.

Exacte wetenschap

Ik weet niet zo goed wanneer in Nederland begonnen wordt met seksuele voorlichting, maar bij ons op school is dat in groep 8. En de wijsheden waar mijn zoon, die nu in groep 3 zit, mee aankwam, had hij uit de schoolboeken van ons Japanse buurjongetje die twee turfen kleiner is dan hij. Het verbaasde me dat ze hier in Azië daar zo vroeg mee beginnen. Want je zou denken dat hoe eerder je volledig geïnformeerd bent, hoe beter je bent voorbereid op het echte werk. Maar dat is dus niet zo. Het lijkt er meer op dat seksualiteit als een exacte wetenschap benaderd wordt, in plaats van een prachtig proces als verliefd worden, de eerste kus, enzovoort. Zo van, ‘we moeten weten hoe het zit’ en dan snel dat boek aan de kant.

Te weinig kinderen

Ik las onlangs dat er een hele generatie van, vooral jonge, mannen in Japan en Singapore meer interesse heeft in hun spelcomputer dan in het vinden van een meisje. En daarbij komt dat veel meiden een goede carrière belangrijker vinden dan een leuke vent. Met als gevolg dat er veel te weinig kinderen geboren worden.

Neem de lokale geboortecijfers. In Japan is het geboortecijfer 1,44 en in Singapore 1,20. We hebben 2,10 nodig om een bevolking op z’n minst stabiel te laten blijven. En kinderen worden nu eenmaal meestal geboren na een vrijpartij. Kortom, in Japan en Singapore wordt veel te weinig ge-je weet wel.

Quote De overheid hier subsidi­eert zich een malle om toch maar wat huwelijken af te sluiten

Als ze dan onder druk van de familie toch een meisje gaan zoeken, pakken ze hun telefoon om via een app een ‘match’ te vinden. De overheid hier subsidieert zich een malle om toch maar wat huwelijken af te sluiten in de hoop het geboortecijfer wat op te poetsen. Het zou me niet verbazen dat er in de toekomst een subsidie komt op pikant damesondergoed om zo de computerende echtgenoot een zetje te geven.

Zodra het beeld van grote bossen haar uit het hoofd van mijn zoontje is verdwenen, zal ik mijn stinkende best doen om uit te leggen dat een kus in het fietsenhok van het meisje waar je verliefd op bent, het mooiste is wat er bestaat.

