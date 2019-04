Kun je niet wáchten tot het weer winter is? Dan is dit de baan voor jou

Vacature van de weekHoud jij van het actieve buitenleven, ben je gastvrij ingesteld en kan het jou niet winters genoeg zijn? Dan hebben ze bij Scandinavian Wintersports misschien wel de baan voor jou. Voor aankomende winter zoekt de reisorganisatie een gastheer of -vrouw voor haar lodge in het Finse Lapland.

De temperaturen lopen op, maar bij Scandinavian Wintersports bereiden ze zich alvast voor op de aankomende winter. Ze zoeken een host (m/v) voor de authentieke, houten lodge Ukonhattu in Lapland, Finland. Deze gastheer of -vrouw zorgt dat het verblijf van de ongeveer veertien gasten zo prettig mogelijk verloopt. Hij of zij beantwoordt vragen, houdt de lodge netjes en verricht de nodige voorbereidingen voor maaltijden en activiteiten.

Gastgericht

Voor de functie wordt iemand gezocht van 21 jaar of ouder die bovenal gastgericht is. ,,Je moet het mensen naar de zin willen maken en daar echt voldoening uit halen’’, zegt oprichter van het bedrijf René Köhler. Ervaring in een hospitalityfunctie zou mooi zijn. ,,Dat kan in een hotel, maar ook in een restaurant zijn geweest. Als het maar iets is waaraan we kunnen zien dat de rol van host bij je zou passen.’’ De baan vergt daarnaast enig logistiek inzicht. ,,Als je iets nodig hebt, zit er geen supermarkt om de hoek. Je moet dus goed kunnen plannen en inschatten wat voor voorraden je de komende dagen nodig gaat hebben.’’

Volledig scherm De lodge waarin je komt te werken. © Scandinavian Wintersports

De lodge staat midden in de natuur voor het echte ‘back to nature’-gevoel. De locatie is gelegen aan een meer, met uitzicht op het Pyhä-Luosto National Park. Toch is de bewoonde wereld ook niet heel ver weg. ,,Het voelt alsof je in de wildernis bent, maar er lopen geen beren door de tuin of iets dergelijks. De lodge was oorspronkelijk een houthakkersverblijf en stond toen wel echt in the middle of nowhere. Maar later is hij verplaatst om als vakantiehuis te dienen voor het reservistenleger. Op zo’n zeven kilometer afstand ligt een skigebied.’’ De lodge is in 2008 compleet gerenoveerd en van alle moderne gemakken voorzien.

Hondenslee

Gasten verblijven in de lodge als onderdeel van een georganiseerde reis, waarbij ze wintersport op z’n breedst beleven. ,,Ze gaan skiën en snowboarden, maar ook een tocht maken met een hondenslee, op sneeuwscooters rijden en een wandeling maken op sneeuwschoenen’’, aldus Köhler. ,,Ook kun je vanaf de lodge goed op zoek naar het noorderlicht.’’ Daarnaast is er aandacht voor de Finse cultuur.

Als medewerker van de lodge mag je de activiteiten zelf ook testen. ,,Dat doen we in de inwerkperiode in december, de twee weken voordat de eerste gasten arriveren. Dat is niet alleen heel leuk, maar ook wel handig om zelf meegemaakt te hebben als de gasten er iets over vragen.’’

Reis- en verblijfkosten

In ruil voor je inzet betaalt Scandinavian Wintersports al je reis- en verblijfkosten. ,,En dan bedoel ik echt alles. Ook maaltijden, kleding, een pas voor de skilift, wat je maar nodig hebt.’’ Dat doet het bedrijf liever dan hier een vast bedrag voor geven. ,,We willen niet dat werknemers proberen kosten te besparen en dan op broodjes pindakaas gaan leven of iets dergelijks. We willen voor onze mensen zorgen. En die broodjes pindakaas zijn daar sowieso geen goed idee. Met die kou heb je echt wel wat meer brandstof nodig.’’

Daarnaast krijgen alle medewerkers ter plaatse, behalve de host ook nog een team van reisbegeleiders, een extra vergoeding van 100 euro per week, plus 25 euro zakgeld. ,,In een maand iets van 500 euro, maar dan heb je dus verder geen kosten.’’

Winterwonderland

In de functie ben je nodig van half december tot eind maart, wanneer Lapland er uitziet als een waar winterwonderland. Maar die meters sneeuw en flinke kou mogen dan wel zorgen voor een sprookjesachtig landschap, praktisch is soms anders. ,,Het is een baan voor doorzetters. Je moet die sneeuw ook wegscheppen en er bevriest weleens een slot. Het is belangrijk dat je zelfredzaam genoeg bent om zulke dingen op te lossen.’’

Solliciteren alleen voor de mooie plaatjes die je in winters Lapland kan schieten voor Instagram is niet verstandig. ,,Lapland is prachtig, maar je moet dit niet willen doen met de instelling ‘kijk mij eens hier op een mooie plek zitten’. Dan gaat de baan je waarschijnlijk snel tegenvallen, want het is ook gewoon aanpoten. De gasten rekenen op je en vrije dagen zijn er niet. Dat vereist een zekere mate van professionaliteit.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.

