Kwart van Europese sollicitanten liegt over salaris

Een kwart van de Europeanen liegt bij sollicitaties over zijn of haar salaris. Vooral Duitsers kunnen er wat van: 42 procent noemt een hoger salaris dan wat ze daadwerkelijk op hun rekening krijgen bijgeschreven.

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Intelligence Group. Naast Duitsers overdrijven Slowaken (38 procent) en Oostenrijkers (37 procent) graag als het gaat over hun salaris. Engelsen zijn juist heel bescheiden, 9 procent noemt zelfs een láger salaris dan wat ze verdienen. ,,Een Nederlander noemt vaak het salaris dat hij wíl verdienen. Dat is een probleem als een Engelse recruiter aan een Nederlander vraagt wat zijn of haar salaris is. De Engelsman denkt dan dat het de waarheid is”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. ,,Het zijn kleine perceptieverschillen met aardige consequenties.”

720 euro

In Nederland liegt 24 procent van de sollicitanten over het salaris, 39 procent hiervan durft er zelfs 15 tot 25 procent bij op te tellen. Met een modaal salaris komt dat neer op 430 tot 720 euro. ,,Nederlanders die wel eerlijk zijn, gaan vaak aan de bovenkant van hun salaris zitten. Dan tellen ze hun vakantiegeld en eventuele bonussen er ook bij op", aldus Waasdorp. Mannen zijn overigens eerder geneigd om te overdrijven over hun salaris: 28 procent ten opzichte van 24 procent van de vrouwen.

Volledig scherm Duitsers liegen het meest, Grieken zijn het eerlijkst over hun salaris. © Intelligence Group Tekst gaat verder onder het kaartje

Onderhandelen

49 procent van de Europeanen onderhandelt over het salaris. ,,Engelsen zijn compleet uniek: ze zijn het meest eerlijk over hun salaris en onderhandelen het minst. Ik heb ze laatst veel succes gewenst met de brexit-onderhandelingen", zegt Waasdorp lachend. ,,Ik denk dat het voor een groot deel cultureel bepaald is.”

Als je Nederland nu vergelijkt met vijftien jaar geleden, wordt er wel veel meer onderhandeld, vindt Waasdorp. ,,Vaak komt een werkgever met een ‘voorstel’, dat duidt al dat hij of zij open staat voor onderhandeling.” Ook economische belangen spelen een rol bij onderhandelingen over het salaris. Als er weinig banen zijn, willen mensen weleens een lager salaris noemen zodat ze zichzelf niet uit de markt prijzen.

Verleidingsspel

Maar al dat liegen over het salaris, kan dat kwaad? ,,Als werkgevers en werknemers met elkaar een relatie aangaan, is dat hetzelfde als de dag dat je een kroeg inloopt en een leuke partner ontmoet. Dan doe je jezelf altijd net iets beter voor dan je bent. Dat is onderdeel van het verleidingsspel”, aldus Waasdorp. ,,Is het niet spreken van de waarheid een misdaad? Nee. Is het onderdeel van het spel? In sommige landen meer dan in andere landen. Het is wel iets waar je als werkgever denk ik altijd rekening mee moet houden.”

Voor werknemers die solliciteren heeft Waasdorp wel een advies: ,,Als je wil onderhandelen, moet je niet als eerste het openingsbod doen. En zorg dat je, voordat je het eerste gesprek in gaat, weet wat de salarisrange is. Het is zonde als het vierde gesprek strandt omdat je er salaristechnisch niet uitkomt.” Het onderzoek van Intelligence Group werd uitgevoerd onder 60.000 respondenten uit 28 Europese landen.

