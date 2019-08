‘Kwijlend van eigenliefde wanen ze zich boven de gewone sterveling’

We hebben, tot mijn vrouw een klus in Singapore kreeg, op plekken in Nederland gewoond waar we dit soort verenigingstypes weinig tegenkwamen. We woonden óf in de grote stad, óf in een boerendorp. En daar kom je ze weinig tegen. Maar nu. Mijn hemel. Het lijkt wel of ze allemaal in de bus direct van het Gooi naar Singapore gestuurd zijn. Met aanhang hè! En die zijn vaak nóg erger.



Kijk, de expat, onderscheidt zich in twee categorieën: als je bij de ene vraagt wat hij hier doet zegt ie; ‘Ik maak een boot, bagger een polder, geef les of ik doe de boekhouding’. Maar de andere categorie, de ‘vrinden’ zeg maar, geeft als antwoord; ‘Ik ben Director of Operational Excellence’, of, welhaast nog mooier, ‘Global Business Effectiveness Optimalisation Manager’. Kijk, dan ben ik weg hè. Dan denk ik weer; ‘Steek die tandenborstel toch in uw gat’.



Het valt me op dat deze types vaak werken voor de traditionele Nederlandse multinationals. U weet wel, die van het bier, de olie, pindakaas, gloeilampen en dé bank. Kwijlend van eigenliefde waant deze groep zich uitverkoren boven de gewone sterveling die hier zijn of haar werk komt doen. Het plebs dat gewoon goed is in hun vak en in het buitenland een moeilijke klus moet klaren. Hun eigen superioriteitsgevoel daarentegen bekronend met titels die niemand snapt. Het is net adel 2.0.