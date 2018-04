'Laagopgeleiden zijn de verliezers van deze arbeidsmarkt'

Welke verwachtingen over de arbeidsmarkt zijn inderdaad uitgekomen?



,,We verwachtten dat de betekenis die we hechten aan betaalde arbeid zou veranderen. Dat is gebeurd. Zaken als gezin, vrije tijd en tijd doorbrengen met vrienden en familie worden belangrijker gevonden. Je ziet bij jongeren dat ze veel aandacht hebben voor het bewaren van de werk-privé balans. Zij geven ook aan dat ze bereid zijn minder te werken om hierop te letten. Gezien het feit dat zij waarschijnlijk tot hun 70ste moeten doorwerken, is dat logisch. Je houdt dat alleen vol als je zorgvuldig omgaat met de belasting van het werk, en af en toe ook tijd neemt voor andere zaken.’’



Waar moet de Nederlandse werknemer in de toekomst op letten?



,,We worden steeds meer een samenleving waarin we een leven lang moeten leren. Kennis veroudert steeds sneller. Als studenten afstuderen, is een deel van wat ze hebben geleerd al achterhaald. Om relevant te blijven op de arbeidsmarkt moet je je dus blijven ontwikkelen. Van tijd tot tijd moet je kennis en competenties bijtanken.’’



Wat verwacht u van de komende jaren?



,,Wat ik de afgelopen tien jaar geleerd heb, is dat het toch heel moeilijk is iets te voorspellen. In de toekomst liggen dingen verscholen die we nu nog niet zien aankomen. De effecten daarvan weten we nog niet, maar dat maakt het ook wel leuk.’’



Vertelt u over tien jaar weer over hoe het is gegaan met de arbeidsmarkt?



,,Ja, dat hoop ik wel. Ik ben 66 en moet met pensioen, maar voel me nog te jong. Natuurlijk moet je op een bepaalde leeftijd een stapje terugdoen. Ik ga ook minder doen. Maar stoppen met werken wil ik niet. Daarvoor beleef ik er nog te veel plezier aan.’’