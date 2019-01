Laat je niet tegenhouden omdat het ‘professioneel’ moet

EHBO voor ondernemersCharlotte van ’t Wout is coach en beantwoordt elke week een vraag van een ondernemer. Deze week een net startende ondernemer die bij alles twijfelt of het wel ‘professioneel’ genoeg is.

Zodra je met ondernemen begint, staat er een heel leger met andere ondernemers voor je klaar om je te helpen alles ‘professioneel’ te maken. Een bedrijfsvideo, een website, een logo, goede foto’s, mooie teksten, en dan heb je nog alle socialmedia-professionals, de SEO-specialisten, et cetera. Je kunt echt álles bedenken of er is wel iemand die zich daarin heeft gespecialiseerd, en die beweert dat jouw huidige website of logo ‘echt niet professioneel’ is.

Laat je niet afschrikken. Het eerste waar jij je als beginnend ondernemer druk om moet maken, is of je verdienmodel klopt. Heb je klanten? Willen mensen iets van je kopen? Want als je verdienmodel klopt, als er dus dringend behoefte is aan je product of dienst, dan kopen ze die ook zonder dat jouw website de juiste 'branding colours’ heeft. Of zonder de allerbeste teksten op je site.

Quote Er zijn ook gewoon genoeg gratis alternatie­ven op internet Charlotte van 't Wout Focus je dus éérst op het perfect maken van jouw product of dienst, zodat mensen het al blind van je willen kopen zonder dat ze je website of brochure nog maar hebben gezien. Gewoon door mond-tot-mond reclame.

Niet laten verlammen

Ik zeg niet dat het niet belangrijk is om professioneel voor de dag te komen. Zodra je eenmaal geld begint te verdienen, kun je dat nog eens versnellen door juist te gaan letten op al die randzaken. Ik denk namelijk wel dat je product of dienst door een professionele uitstraling veel vaker gekocht gaat worden. En dat dan goede teksten of mooie foto’s van onschatbare waarde zijn.

Het is alleen zo zonde dat veel ondernemers helemaal verlammen en zich laten tegenhouden door de gedachte dat alles ‘professioneel’ moet. En daarom beginnen ze niet, of weten ze niet waar ze moeten beginnen. Of geven ze een paar duizend euro uit aan iemand die een brochure ontwerpt, terwijl er ook gewoon genoeg gratis alternatieven zijn op internet. Kijk eens bij WIX, bij Canva, of doe een snelle Google search naar gratis alternatieven waarmee je zelf met wat knutselwerk ook een heel eind komt.

En geef jezelf een doel: als je bijvoorbeeld 1.000 euro hebt verdiend met je nieuwe zaken, mag je wel hulp inschakelen.

