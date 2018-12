Laat jij acteurs over het podium vliegen?

Als mechanisch monteur voor Silicon Theater Scenery maak je de machines die gebruikt worden bij theater- en musicalproducties in binnen- en buitenland. ,,Het is een vrij unieke functie. Je werkt aan allerlei bewegende onderdelen voor het podium. Dat kan het podium zelf zijn dat deels omhoog komt of draait, maar bijvoorbeeld ook machines om acteurs over het podium te kunnen laten vliegen’’, zegt Ouke van Bokkem van Kento, verantwoordelijk voor de werving voor de vacature. ,,De meeste productiebedrijven weten precies wat ze willen voor een nieuwe musical. Met het bedrijf zorg jij ervoor dat dat mogelijk wordt.’’

Het bedrijf, gevestigd in de regio Aalsmeer, zoekt vooral iemand met twee rechterhanden. ,,Een handige monteur die kan bouwen wat hij voor zich ziet.’’ Ook wordt ervaring gevraagd in het werken met staal en het lassen daarvan. Een specifieke opleiding hoef je volgens Van Bokkem niet gevolgd te hebben. ,,De meeste mensen komen bij het bedrijf binnen met een opleiding op mbo-3 of 4-niveau, maar het gaat om de persoon. Heb je zo'n diploma niet maar heb je wel de juiste ervaring en weet je van aanpakken, dan ben je alsnog welkom.’’

Internationaal

Onderdeel van het werk is ook langsgaan bij de theaters waar de machines gebruikt worden, in binnen- en buitenland. ,,De eerste keer dat de machine gebruikt wordt ga je mee om een en ander uit te leggen en te kijken of alles goed werkt’’, aldus Van Bokkem. Het uitgangspunt is dat je voor de functie 50 procent van de tijd op pad bent. ,,Maar dat hoeft niet per se. Als je een gezin hebt en daarom maar af en toe weg wilt zijn is dat bespreekbaar.’’ Vanwege het internationale karakter van de baan is een goede beheersing van het Engels een pre.

Voor de functie van 40 uur per week mag de nieuwe monteur een salaris tussen 2600 en 3800 euro bruto per maand verwachten, afhankelijk van vaardigheden en ervaring. Silicon Theater Scenery biedt zijn werknemers daarnaast doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Het bedrijf werkt in opdracht van grootmachten als Disney, maar is zelf opvallend kleinschalig. ,,Er werken momenteel negen mensen, dat maakt het een platte organisatie. Omdat je met niet zoveel bent moet je soms ook andere taken op je nemen, je bent in de functie dus allround inzetbaar.’’

Een theatergek of musicalfanaat hoef je overigens niet te zijn om de baan in de wacht te slepen. ,,Daar hebben ze er al genoeg van werken. Maar als je reageert op de vacature gaan we er wel vanuit dat het je een beetje aanspreekt.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.