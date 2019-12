Landmeter Marco (47) maakt het gezellig met collega's: ‘Voor 11 uur al acht koppen koffie op’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: landmeter bij RPS, Marco Jacobs (47).

Wat doet een landmeter precies?

,,Een landmeter geeft de plaatsen aan waar, hoe en hoe diep gegraven moet worden. Vroeger werd dat met houten paaltjes gedaan, nu doen we dat op de computer. We maken met een geavanceerd computerprogramma een 3D-model met allemaal lijntjes en cijfertjes. Dat zetten we op een usb-stick en geven dat aan de bestuurder van de graafmachine zodat hij weet waar hij moet graven. Zo simpel is het eigenlijk.”

Wat is dan dat statief waarmee we jullie langs de weg zien staan?

,,Dat beeld is denk ik een overblijfsel van die houten paaltjes van vroeger. Dat statief heet een total station en gebruiken we voor de nauwkeurige metingen. We sjouwen een total station inderdaad mee, maar het is nog maar een klein onderdeel van de middelen waarmee we werken.”

Wilde je altijd al landmeter worden?

,,Ik ben gaandeweg in deze functie gerold. Ik ben begonnen als grondwerker, maar omdat ik meer wilde leren over de functie van uitvoerder ben ik gaan meelopen met een landmeter, want die functie viel daar ook onder. Toen hij ziek werd, heb ik die klus afgemaakt en ben ik het werk blijven doen.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Dat het nooit hetzelfde is en dat ik veel buiten ben, vind ik heerlijk. In mijn vrije tijd ga ik vaak mountainbiken en ben ik dus ook veel buiten. Ik zie mezelf voorlopig nog geen fulltime kantoorbaan hebben. Dat buitenwerken heeft natuurlijk ook z'n nadelen, zeker als het vriest. Niemand heeft dan zin om de kou in te gaan. Maar het is natuurlijk ook weleens 25 graden, dan sta ik heerlijk in mijn T-shirt buiten te werken.”

Zijn er ook dagen waarop je het werk minder leuk vindt?

,,Als ik van tevoren weet dat een dag chaotisch en druk gaat verlopen, kan ik daar tegenop zien. Ik vraag me dan weleens af of het allemaal goed komt. Bij spoorprojecten gebeurt er veel op hetzelfde moment en moet ik op veel plekken tegelijk zijn. Dat maakt het weleens lastig. Dan ben ik blij als het uiteindelijk allemaal goed gekomen is.”

Wil je dit werk tot je pensioen blijven doen?

,,Ja, absoluut. Daar vind ik het leuk genoeg voor. Ik zie veel verschillende plekken en mensen tijdens de projecten. We werken nu aan een waterberging in Zoetermeer, daar komen veel verschillende elementen bij kijken: beton, riool, grondwerk. Een landmeter moet dan aangeven wat iedereen moet doen. Wat een graafwerker met het grondwerk moet en wat er precies met de riolering moet gebeuren. Heel leuk om te doen.”

Hoe is de sfeer tussen de collega's?

,,Omdat we al een tijdje met elkaar samenwerken, is het net alsof je met een groep vrienden werkt. We hebben dezelfde humor en praten over van alles. Dat kan een discussie zijn over de muziek die dan aanstaat, tot een gesprek over de koffie die niet lekker is.”

Hoeveel koffie wordt er eigenlijk gedronken op een dag?

,,Een hoop. Voor 11.00 uur hebben we al zeven of acht bakken op. Daarna is het even genoeg, maar om 14.00 uur is het wel weer tijd voor een bakkie en dan drinken we er nog twee of drie. Ik heb het niet echt nodig, het gaat meer om het idee. Het is net als bij roken: als mijn collega buiten staat te roken, sta ik erbij met een kop koffie. Het hoeft niet, maar het is wel gezellig.”

