Larry, medewerker van supermarkt, lag tien jaar achter de koeling

Bouwvakkers die in een voormalige supermarkt kasten en koelers aan het verplaatsen waren, deden een angstaanjagende ontdekking. Achter een van de koelinstallaties vonden ze in januari een lichaam. Deze week werd duidelijk dat het ging om Larry Ely Murillo-Moncada, die tien jaar geleden op 25-jarige leeftijd verdween.

Toen de ouders van Larry hem voor het laatst zagen op 28 november 2009, rende hij blootsvoets het ouderlijk huis in Iowa uit, middenin een sneeuwstorm. Zijn ouders gaven hem als vermist op, alarmeerden vrienden en kennissen en flyerden in de buurt. Al die inspanningen leverden nauwelijks iets op. Hij leek van de aardbodem verdwenen, meldde de Daily Nonpareil destijds.

2 Kilometer

Nu, een decennium later, heeft de familie eindelijk antwoord op de vraag waar hij naartoe ging. De politie maakte gisteren bekend dat Larry op minder dan twee kilometer afstand van het huis gevonden is, schrijft The Washington Post. Hij zat vast achter de koelinstallaties van de supermarkt waar hij toen werkte. ,,We hebben vaker te maken met vermiste personen, maar deze zaak is uniek”, zei Brandon Danielson die in 2009 de zaak kreeg toegewezen.

De No Frills-supermarkt waar Larry werkte, ging in 2016 dicht. Een aannemer kreeg begin dit jaar de opdracht om kasten en koelers weg te halen. In een gat van circa 45 centimeter tussen de muur en de koelers vonden de bouwvakkers de resten van een menselijk lichaam. Alhoewel het in verre staat van ontbinding was, dacht Danielson meteen dat het van de vermiste Larry zou kunnen zijn. Uiteindelijk werd met dna van zijn ouders vastgesteld dat het inderdaad om Larry Ely Murillo-Moncada ging.

Geluid

De vraag blijft waarom hij daar zou zijn gaan liggen. Een dag voor Larry verdween, vertelde zijn moeder Ana nog tegen de Daily Nonpareil dat haar zoon na een dienst in de supermarkt tijdens Thanksgiving eerder enigszins in de war was teruggekomen. Ze nam hem mee naar de dokter, die hem antidepressiva voorschreef. De medicijnen leken niets uit te richten, want Larry bleef verward. Hij ging stemmen horen en kreeg hallucinaties.

Om kwart over zes die middag in november rende hij naar buiten, zonder sokken en schoenen aan. Ook zijn sleutels en auto vergat hij.

Voormalig medewerkers van de supermarkt vertelden de politie dat ze vaker bovenop de koelers klommen om zich te verstoppen voor een onofficiële pauze. Dat heeft Larry destijds waarschijnlijk in zijn eentje ook gedaan. Grote kans dat het geluid van de koelers zijn roep om hulp heeft overstemd.