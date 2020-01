‘Last van de winterblues? Wees extra lief voor jezelf’

Psycholoog Thijs Launspach is stress-expert en auteur van het boek Fokking Druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft iedere week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: Blue Monday.

Ben je vanochtend opgestaan met een rothumeur, dan ben je precies op tijd. Het is namelijk Blue Monday vandaag, de officieus meest deprimerende dag van het jaar. Waarom? Allereerst omdat het maandag is – en maandagen zijn voor niemand leuk. Maar ook vanwege het weer (donker en koud), vanwege de gemiddelde schuldendruk (die mooie, maar te dure nieuwe telefoon die je jezelf met kerst cadeau deed), de tot een dieptepunt gezakte motivatie én vanwege de goede voornemens die je inmiddels hebt verbroken – geef toe.

Dit zijn de factoren die – althans volgens een universiteitsdocent in Cardiff – zorgen dat 20 januari de ongelukkigste dag van het jaar is. Later bleek dat deze academicus met zijn berekeningen ook om een andere reden op de derde maandag van januari was uitgekomen: de term Blue Monday bleek onderdeel van een reclamecampagne voor een reisbureau. Wat doen mensen immers wanneer ze sip en de winter moe zijn? Juist, een strandvakantie boeken…

Zonlicht

Hoe dan ook, de blauwe maandag wordt sinds jaar en dag aangegrepen om wat extra aandacht te geven aan de winterdip, en aan ongeluk voelen in het algemeen. Hoezeer je het immers ook zou willen, je kunt niet altijd fluitend naar je werk gaan. Zelfs als jij je werk ontzettend leuk vindt zijn er dagen dat je liever rechtsomkeert maakt om onder een deken op de bank te gaan liggen met een aflevering van The Crown. Hoe we ook zouden willen dat alles leuk, gezellig en optimistisch is, zo nu en dan komt er wat ongeluk om de hoek kijken – dat is menselijk. Het kan zelfs met de hoeveelheid zonlicht te maken hebben: 5 tot 10 procent van de mensen heeft last van ‘Seasonal Affective Disorder’ – de officiële naam voor een winterdepressie.

Quote Hoe we ook zouden willen dat alles leuk, gezellig en optimis­tisch is, zo nu en dan komt er wat ongeluk om de hoek kijken – dat is menselijk

Mocht je vandaag of een dezer dagen last hebben van de winterblues, raak dan niet gefrustreerd maar wees extra lief voor jezelf. Ga een stuk wandelen door de winteravond. Trakteer jezelf op een kappersbeurt of op een nieuwe trui, of neem de tijd om uitgebreid te koken. Nodig een vriend of vriendin uit, en ga een avond ongegeneerd zitten mopperen op het leven. Neem een bad, of zet het op een bingewatchen. Trek desnoods die mooie fles whiskey open die je had bewaard voor het juiste moment, om met een neutje op jezelf te proosten: na vandaag heb je de meest gedeprimeerde dag van het jaar al gehad, dus vanaf nu kan het alleen maar beter gaan.

