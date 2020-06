Last van stress? ‘Praat tegen jezelf alsof je het tegen een goede vriend hebt’

We praten niet alleen met anderen, maar ook met ons zelf. In ons hoofd zit een soort verslaggever die constant commentaar geeft. En dat is een kritische, zeg maar gerust zeer kritische verslaggever. En als je je druk maakt om een deadline, helpt het niet als je innerlijke stem steeds tegen je zegt dat je het toch niet gaat halen.

Door de enorme aandacht voor stress lijkt het wel alsof we constant in een stressvrije bubbel zouden moeten chillen. Dat kan natuurlijk niet en hoeft ook niet: stress kan je ook juist het vuur leveren om net die ingewikkelde taak wel af te ronden. Als je daarna ontspant kan dat prima zijn.

Quote Vaak verhoogt je innerlijke stem je stress ook nog eens door je fijntjes te herinneren aan eerdere keren dat iets niet lukte Mirjam Wiersma

Negatieve stress

Toch is stress niet altijd positief. Misschien twijfel je in deze tijden of je baan wel behouden blijft en zorgt dat er voor dat je slecht slaapt. Of ben je nu, al thuiswerkend, opeens heel erg druk, legt dat je helemaal lam en ren je als een kip zonder kop rond. Dat is geen fijn gevoel en het is al helemaal niet productief.

Vaak verhoogt je innerlijke stem je stress ook nog eens door je fijntjes te herinneren aan eerdere keren dat iets niet lukte. Of je onzekerheden uit te vergroten: waarom moest je nu ook zo nodig deze baan aannemen, je wist zelf toch eigenlijk ook wel dat-ie te hoog gegrepen is?

Mini-experiment: voed je innerlijke stem op

‘Dit soort dingen zou je nooit tegen een vriendin zeggen’. Door ook in je hoofd tegen jezelf te praten alsof je het tegen je vriendin hebt, voed je je innerlijke stem op tot een constructieve coach. En dat helpt echt.

Hoe werkt het?

1. Spreek jezelf toe met je voornaam ‘Mirjam, ….’

2. Formuleer commentaar in je hoofd als een reactie die je geeft aan een vriendin.

Al ver voor de wekker wakker

Als ik, zoals vandaag, al ver voor mijn wekker wakker word, weet ik dat ik gestrest ben. Ik ben moe en mijn gedachten tollen rond. Ze draaien in rondjes en geven negatief commentaar op alles wat ik nog moet doen.

Uit de boekjes

Dit lijkt me hét moment om te beginnen met het opvoeden van mijn innerlijke stem: de oplossing waar ik al veel over had gelezen. Ik spreek mezelf in gedachten aan met Mirjam – dat voelt erg opgelegd – en stel me voor dat ik in een cafeetje iets drink met een vriendin. Wat ik tegen mezelf zeg, is eigenlijk wat ik tegen mijn vriendin zou zeggen: ik laat haar mijn verhaal vertellen met alles wat ze nog moet doen en reageer op haar verhaal. De negatieve gedachte (‘Dat gaat nooit lukken allemaal’) verandert als ik tegen mijn vriendin praat in: ‘Het mag ook wel eens niet allemaal lukken’. Dat voelt een stuk prettiger en die gedachte maakt beginnen aan mijn werkdag en de enorme lijst een stuk makkelijker.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur. Meer weten over Mirjams mini-experimenten? Lees haar boek Elke werkdag een topdag (2019).