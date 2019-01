Last van technostress? Dan helpt maar één ding!

Deze column is geschreven op een computer. Zo’n ding met fysieke toetsen, die je dient in te drukken om een letter op je scherm te laten verschijnen. Ik zeg dit er maar even bij, omdat er vast (jonge) lezers zijn die dit hopeloos ouderwets vinden: die gebruiken alleen nog maar het glas van hun smartphone om te typen. Die mensen begrijp ik nooit, ik typ altijd mis. Als deze column op een smartphone was geschreven, had hij vol rare woorden gestaan en was hij nooit voor de deadline aangekomen.

Het is voor mij dan ook een dagelijkse vorm van frustratie: apparaten die niet doen wat ik wil, precies op het moment dat je ze juist heel erg nodig hebt. Netflix dat opeens zin krijgt in een update, terwijl ik net met een dampend bord op schoot op de bank zit. Printers die bij het printen van een urgente brief opeens geen toner meer blijken te hebben. Een duurbetaald internetabonnement waarmee mijn laptop pertinent weigert verbinding te maken. Een beamer die uitvalt halverwege een belangrijke presentatie. Twee of drie van deze incidenten op een dag, en mijn zonnige humeur is totaal vergald.

Afhankelijk

We zijn in een rap tempo afhankelijk geworden van ingewikkelde apparaten. Als die naar behoren werken, is er weinig aan de hand. Maar vaak genoeg laten ze het afweten, tot onze grote irritatie. Je hebt er zelfs een woord voor: technostress. Want wanneer die slimme apparaten weigeren, blijkt pas écht hoe afhankelijk we ervan zijn. Net zoals we het hoofdrekenen verleerden met de komst van de zakjapanners, raken we nu weer andere vermogens kwijt. Met Google Maps hoef je niet meer kaart te kunnen lezen. Tenzij natuurlijk opeens je batterij leeg is midden in de polder van Eemnes. Dan blijkt hoe hulpeloos en afhankelijk je bent geworden.

Quote Ik verlang wel eens terug naar mijn oude walkman

Ik verlang wel eens terug naar mijn oude walkman. (Voor de jongeren: dat was een draagbare cassettespeler. Een cassette? Eh, google maar even!). Die liep ook wel eens vast, maar had een opmerkelijke eigenschap. Als je er een flinke mep op gaf, deed hij het opeens weer, als bij toverkracht. Een neiging die ik regelmatig moet onderdrukken als het om onze modernste snufjes gaat die dienst weigeren.

Heb je last van technostress, dan is er maar één ding dat helpt: ga een uurtje apparaatloos. Je zou het niet meer denken, maar die dingen hebben nog steeds een uit-knop. Af en toe techniekloos leven is bovendien erg gezond: je traint er je menselijke vermogens mee, en dat maakt dat je ook kunt overleven zonder apparaten, in het wild.