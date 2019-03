Leaseauto afpakken als kostenbesparing mag van de rechter

Sinds 2004 had de ICT-medewerker van Univé een leaseauto voor zakelijk en privégebruik. Ook heeft hij een tankpas van Univé, waarmee hij ook de kosten van brandstof voor het privégebruik van de leaseauto mag betalen. ,,Een dergelijk voordeel moet gelet op de aard en de duur daarvan worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde”, staat in de uitspraak.

In 2015 past Univé de autoregeling aan, een maatregel om kosten te besparen. Daarin staat dat een medewerker in aanmerking komt voor een leaseauto als hij minimaal 10.000 zakelijke kilometers per jaar rijdt of als de auto gekoppeld is aan de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Brief op mat

In 2018 kreeg de ICT’er een brief van Univé op de mat waarin wordt meegedeeld dat zijn functie geen aanleiding meer geeft voor het toekennen van een leaseauto, schrijft De Ondernemer. Zijn werkzaamheden kan hij volgens de verzekeraar voornamelijk vanuit zijn woonplaats doen, en in 2016 en 2017 reed hij minder dan 10.000 zakelijke kilometers. Ondanks een aangeboden afbouwregeling gaat de medewerker niet akkoord met het inleveren van de bedrijfsauto.

Bijna 12.000 euro

De rechter oordeelt dat de verstrekking van de leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. De kantonrechter vindt ook dat Univé voldoende zwaarwegende reden had om de autoregeling te wijzigen en de verstrekking van de leaseauto aan de medewerker te beëindigen. ,,Immers, als Univé geen maatregelen neemt om het kostenniveau terug te dringen, dreigen financiële problemen voor haar onderneming en komt de naleving van eerdergenoemde richtlijnen van de Nederlandse Bank in gevaar”, aldus het vonnis. Het inleveren van de leaseauto levert voor de werkgever jaarlijks een besparing op van 11.820 euro.

De ICT-medewerker moet van de rechter de leaseauto alsnog deze maand moet inleveren. Univé moet van de rechter vanaf de inleverdatum een afbouwregeling aanbieden voor een periode van twee jaar.