Led-bril helpt ziekenhuispersoneel wakker te blijven tijdens nachtdiensten

Ze heeft net de tweede nacht van zeven nachtdiensten op rij achter de rug. Doenja Hertog (34) is arts in opleiding tot specialist (AIOS): ze specialiseert zich om internist te worden. Dit betekent dat ze regelmatig nachtdiensten draait, in haar geval van 22.00 uur ’s avonds tot 09.00 uur de volgende morgen. „Nachtdiensten zijn pittig, maar ze moeten gedaan worden. Ik vind het leuke diensten, maar ik moet er altijd weer even aan wennen. De eerste nachten kan het lastig zijn om wakker te blijven als het rustig is en je je om een uur of vier ’s nachts bezighoudt met bijvoorbeeld administratie.”