Leeftijd zit babyboomers en millennials in de weg op arbeidsmarkt

Nederlanders hebben het goed voor elkaar. We zijn het meest tevreden over ons leven van alle Europeanen, blijkt uit onderzoek van LinkedIn. Maar als het aankomt op carrièrekansen, zit bij zowel de Nederlandse babyboomer als millennial de leeftijd in de weg.

LinkedIn onderzoekt jaarlijks wereldwijd waar we naar op zoek zijn in het leven, hoe groot we onze succeskansen inschatten en wat ons daarbij allemaal in de weg kan staan. In totaal werden voor de LinkedIn Opportunity Index 2020 wereldwijd 30.000 respondenten tussen de 18 en 65 jaar ondervraagd, waaronder meer dan 1000 in Nederland.

Wereldwijd scoort India het hoogst in de index. Indiërs hebben het meeste vertrouwen in kansen op een goed leven en carrièresucces. Daarna volgen Indonesië en China. Van alle Europese landen blijken Nederlanders het meest tevreden over de algemene kwaliteit van leven. Wereldwijd staan we op de zesde plaats. Ook zijn Nederlanders van alle Europeanen het meest optimistisch over de economische vooruitzichten (wereldwijd 11e plek) en zijn we erg tevreden over de baankansen (tiende wereldwijd).

Volledig scherm Nederlanders zijn van alle Europeanen het meest optimistisch over de economische vooruitzichten en staan wereldwijd op de 11e plek. © LinkedIn Opportunity Index 2020

Quote De pool van millenni­als raakt leeg, dus wordt de 60-plus­ser steeds vaker ingezet Aart Bontekoning, generatie-expert

Babyboomers

Over het algemeen zijn mensen uit generatie Z en millennials positiever over hun loopbaankansen dan generatie X (39-54 jaar) en babyboomers (55-65 jaar). Maar elke generatie kent zijn barrières die de kans op een goede baan in de weg zitten. Bijna de helft van alle babyboomers wereldwijd geeft aan dat leeftijd hen soms parten speelt.

Generatie-expert Aart Bontekoning: ,,Dat komt door het vooroordeel dat wanneer je de 55 bent gepasseerd je oud begint te worden. Veel oudere werknemers hebben daar last van.” Maar daar lijkt gaandeweg verandering in te komen. Volgens Bontekoning staan we op een kantelpunt: steeds meer werkgevers zien de oudere werknemer wel staan. ,,Je bent dan juist in de kracht van je leven, en we kunnen ook steeds langer doorwerken. Daarnaast raakt de pool van millennials leeg, dus wordt de 60-plusser steeds vaker ingezet.”

Millennials

Uit het onderzoek van LinkedIn blijkt ook dat jongere werknemers last hebben van hun leeftijd. Een derde van generatie Z (18-22 jaar) zegt carrièrekansen mis te lopen door een gebrek aan werkervaring en een moeilijke arbeidsmarkt.

Volgens Bontekoning hebben millennials het ook lastig op de arbeidsmarkt. ,,Jongeren willen op een hele eigentijdse manier werken, de oudere generaties willen daar wel in mee maar vinden het moeilijk om iets te veranderen. Dan ervaren jongeren dat ze niet serieus worden genomen.” Jonge werknemers zien precies waar het systeem verouderd is en waar het beter kan, maar oudere generaties zitten ‘vastgeroest’ in hun eigen ideeën. ,,Omdat er niets verandert, haken jongeren af of krijgen ze te maken met burn-outs omdat ze geen lol meer hebben in het werk.”

Quote Het is goed om te onderzoe­ken waar oudere werknemers energie van krijgen zodat dat gestimu­leerd kan worden Aart Bontekoning, generatie-expert

Samenwerken

Omdat de oudere werknemer steeds vaker wordt ingezet door werkgevers en iedereen steeds langer doorwerkt, kent de arbeidsmarkt steeds meer werknemers uit verschillende generaties. Het is belangrijk dat alle generaties zich betrokken voelen en gemotiveerd blijven, vindt LinkedIn.

Dat onderschrijft ook Bontekoning: ,,Het is goed om te onderzoeken waar oudere werknemers energie van krijgen zodat dat gestimuleerd kan worden.” Maar ook jongeren moeten de kans krijgen om zich te uiten in hun werk, zegt de expert. ,,Een oudere collega moet zeggen: pak dit maar op jouw manier aan, dan kijk ik wel mee.”