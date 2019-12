Legobouwer Arjan mag van zijn hobby zijn werk gaan maken en wordt ‘Lego Master Model Builder’

Goed kunnen bouwen met Lego is één ding, maar om fulltime Master Model Builder te worden – een van de 27 ter wereld – moet je meer kunnen, véél meer. Je moet bouwwerken repareren, je moet dingen, zoals displays, bouwen op verzoek. Je moet sociaal zijn, goed met kinderen omgaan, workshops geven, kunnen werken onder tijdsdruk en de pers goed te woord staan. Een flink eisenpakket en op de selectie-dag in Scheveningen – waar het Legoland Discovery Centre in mei opent – werden kandidaten getest op al deze vaardigheden.

Wouter Kluijfhout (21) uit Amersfoort is een van de kandidaten: ,,Van jongs af aan is dit mijn droombaan’’, vertelt hij terwijl hij een ooievaar op een gekleurd nest aan het bouwen is, de opdracht in de tweede bouwronde. ,,De tijdsdruk is het zwaarst vandaag, je hoopt maar dat je het op tijd af krijgt.’’ Jan Baan (44), op dit moment techneut in de vliegtuigbouw, werd door zijn omgeving getipt toen de vacature online kwam. ,,Meteen gaan, dacht ik. Dit is mijn kans om van mijn hobby mijn werk te maken.’’ Zorgen maakt hij zich niet. ,,Het is ook gewoon een leuke dag.’’

Veel reacties

Op de vacature die begin november werd verspreid, kwamen meer dan driehonderd reacties binnen. Een deel van kinderen, die vielen natuurlijk af, want het gaat hier om een échte baan. Veertig mensen mochten een video insturen waarop ze een bouwwerk lieten zijn, twintig van hen konden vandaag aantreden op de selectiedag. Ze moesten een pitch geven, een mediatraining volgen, een workshop geven aan leerlingen van een basisschool, Lego bouwen, en ze krijgen ondertussen ook nog het vuur aan de schenen gelegd in een sollicitatiegesprek met de HR-afdeling.

Quote Het is de combinatie in deze baan die ik heel leuk vind. Werken met kinderen en daarnaast natuurlijk het bouwen Elio Salsano

Kandidaat en basisschoolleerkracht Elio Salsano (40) zit op de grond tijdens de tweede ronde, om hem heen een groepje kinderen. De kinderen bouwen het nest, hij maakt zelf ondertussen de ooievaar die er op moet komen. ,,Het is de combinatie in deze baan die ik heel leuk vind. Werken met kinderen, werken met collega’s met wie je een passie voor Lego deelt en daarnaast natuurlijk het bouwen. Het mooiste is als kinderen zelf ontdekken wat ze allemaal kunnen, zelfs zonder een voorbeeldboekje.’’

Quote Ik let op kleurge­bruik, originali­teit, details en techniek Ide Barten (11), jurylid

Strenge jury

Na elk van de drie rondes valt de helft van de overgebleven kandidaten af. Patricia Zeigers (54) was de enige vrouw die het tot de laatste tien schopte. ,,Heel cool dat ik de laatste vrouw ben.’’ Sinds ze een klein meisje was, speelde ze al met Lego. ,,En dat is héél lang geleden.’’ Als ze hoort dat ze de laatste vijf niet heeft gehaald, is ze teleurgesteld, maar toch ook trots. ,,Alle anderen waren ook zo goed’’, zegt ze terwijl de finalisten aan de slag gaan voor de finaleronde.

Ide Barten (11) kijkt aandachtig toe, hij werd vorig jaar Nederlands kampioen Lego bouwen en zit vandaag in de jury. ,,Ik let op kleurgebruik, originaliteit, details en techniek’’, vertelt hij. Hij hoeft het oordeel gelukkig niet alleen te vellen, hij wordt geholpen door HR-medewerkers van Merlin Entertainments (waaronder de attractie straks zal vallen), door Dirk Denoyelle, een van de twintig gecertificeerde Lego-bouwers in de wereld en door Leontine Smith, die de PR doet voor het Legoland Discovery Centre. ,,Ik vind het belangrijk dat ze goed opletten hoe ze op beeld komen, luisteren naar de pers en weten met wie ze praten. Daarnaast let ik op of ze ook mét de kinderen bouwen en ze niet alleen de steentjes laten uitzoeken.’’

Winnaar

De latere winnaar Arjan Groenendijk uit Rotterdam doet dat goed. In de finaleronde – waar ze zelf mogen bedenken wat ze bouwen – maakt hij een boom met allerlei kleurrijke elementen. ,,Als jij de blauwe blokjes goed vastmaakt, kunnen we het water daarna op de tak plaatsen’’, vertelt hij aan Storm (9), die hem vol enthousiasme assisteert.

Als Arjan nog geen half uur later hoort dat hij de baan heeft gekregen is hij ‘sprakeloos’. ,,Ik kan gewoon van mijn hobby mijn droombaan maken. Het gaat écht gebeuren.’’ Zijn werk als docent technieklessen op een school in Rotterdam gaat hij opzeggen. ,,Dat vinden ze vast helemaal prima. Ze zijn al op de hoogte dat ik meedeed.’’ En voordat hij in februari start gaat hij nog wel één ding doen: ,,Het stond al op mijn lijstje, maar nu ga ik zeker weer aan mijn ‘bouwskills’ werken’’, zegt hij met een grote lach.

