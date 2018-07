Lekker koel, werken in de ijssalon? Dat valt tegen

VideoLekker, zo’n koud ijsje met dit warme weer. Maar achter de toonbank van de ijssalon is het snikheet. Zo ook bij IJscotheek Van Olffen in Almelo waar Babs Sanderman (17) en haar collega’s er deze weken wat af zweten.

Wie een ijsje koopt bij de 17-jarige Babs Sanderman, krijgt haar glimlach er gratis bij. Zo ziet met plezier naar je werk gaan eruit. Maar wat heeft de tiener het warm. Haar wangen kleuren donkerroze, bijna rood.

Machine die warme lucht blaast

Babs woont in Bornerbroek en werkt als ijsjesverkoper bij IJscotheek Van Olffen. Buiten is het deze middag circa 25 graden. Wie denkt dat het binnen vlakbij de schappen ijs koeler is, heeft het mis.

„Het ijs wordt koud gehouden door middel van een koelmachine. Maar bij het koelen komt warmte vrij. Die machine blaast die warme lucht naar buiten, maar ook naar binnen. Oftewel: naar de plek waar wij werken. En dan heb je nog de warmte van buiten die naar binnen trekt”, legt Babs uit.

Tel daarbij op dat de verkopers met z’n vieren, vijven of soms wel zessen tegelijk op een paar vierkante meter staan en je weet genoeg: Babs en haar collega’s zweten wat af. „Gelukkig zijn onze T-shirts dik genoeg om dat zweet tegen te houden. En als je opeens denkt: ho, omdat je even niet zo fris ruikt, dan loop je even naar boven. Daar hebben we bussen deodorant.”

‘Te warm voor ijsjes’

Haar baas Thomas van Olffen (55) heeft al net zulke donkerroze wangen. Van Olffen houdt zich vooral bezig met het maken van het ijs. Dat gebeurt achterin de zaak, nagenoeg buiten het zicht van de klanten. Hij werpt net een lading rozijnen in één van de ijsmachines om malaga-ijs te maken, als hij een opmerkelijke uitspraak doet: „Het is nu te warm om een ijsje te halen.”

Te warm voor ijs?! „Ja, het is voor mij als ondernemer het best als het buiten een graad of 20 à 22 is. Als het net te koud is om naar het zwembad te gaan en net te warm is om binnen te blijven, zeg maar. Nu is het dus iets te warm. Ja, ook hier binnen.”

De eigenaar beschikt in zijn ijssalon over airconditioning. Maar die biedt maar weinig soelaas. „Kijk”, zegt hij terwijl hij naar een thermometer wijst. „Het is hier binnen nu 24 graden. Misschien was het zonder airco 30 graden geweest. Maar het is dweilen met de kraan open.”

Watergevecht op de werkvloer

Maar humor maakt veel goed, zeker als die humor gepaard gaat met verkoeling. „Het komt voor dat we elkaar nat spuiten met de kraan. Op elke machine hier, zit wel een kraan en daar wordt wel eens een grapje mee uitgehaald. Moet kunnen toch?”

Hij wil niet dat zijn personeelsleden letterlijk oververhit raken. „Extra pauzes met dit warme weer? Dat niet. Maar heb je dorst, dan ga je er gewoon even tussenuit om water te drinken. Ook mogen verkopers van mij met dit weer best een korte broek of rok dragen. Dat kan ik met deze temperaturen niet tegenhouden. Het is zo godsgruwelijk warm...”

Babs is ondertussen alweer ijs aan het scheppen. „Goedemiddag! Wat had u graag gewild”, vraagt ze met een grote glimlach.