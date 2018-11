Lekker laagdrempelig: een cursus via Instagram volgen

Deze vernieuwende manier van leren is bedacht door ondernemer en coach Charlotte van ‘t Wout. Sinds de oprichting van haar C-Academy afgelopen juni hebben al meer dan 2.400 mensen meegedaan. Ze heeft op dit moment drie Instagramcursussen - allemaal 74 euro - met ieder zijn eigen startdatum. De eerste waarmee ze startte, was ‘productiviteit on fleek’. Een tiendaagse cursus over focussen, efficiënter werken en productief zijn. Daarna volgde ‘#introvert like a boss’, een zevendaagse cursus over grenzen stellen. En de meest recente is de vijfdaagse cursus ‘#Worthit’. In deze cursus leren ondernemers hun uurtarief te bepalen. Van ‘t Wout: ,,Cursussen via een platform bekeek ik nooit, of ik had geen geduld en dan wilde ik ‘doorspoelen’ tot de relevante info kwam. Dus ik bedacht zelf mijn ideale manier. Je hebt alleen een instagramaccount nodig en zin om stories te kijken. Je ziet de lessen gewoon op je tijdlijn. Tussen updates van vrienden, dus het past precies in je dagelijkse leven.”