Leonie werkt, tegen haar zin, in een kantoortuin. Kan ze er iets tegen doen?

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma’s op de werkvloer. Aflevering 16: overprikkeling in de kantoortuin.

De Kwestie

Het bedrijf waar Leonie (42) werkt, is onlangs overgestapt naar een kantoortuin. Maar samen met een aantal collega’s is Leonie hier eigenlijk helemaal niet blij mee: wanneer collega’s verderop een gesprek voeren, wordt Leonie afgeleid van haar werk en ze voelt zich bezwaard om een telefoontje te plegen. Ze is bang om haar collega’s van het werk te houden. Is er iets dat Leonie hier aan kan doen?

De Kenner

Anca Gosselink, onderzoeker bij het instituut Center for People and Buildings, vertelt dat onder het mom van meer samenwerken en meer ontmoetingen de afgelopen jaren grote, open ruimtes met veel bureau’s zijn geïntroduceerd. Maar deze zogenoemde kantoortuinen werken niet voor iedereen. ,,Dat leerden we in de jaren zeventig al. Grote, open, ruimtes zorgen over het algemeen voor veel klachten over geluid, privacy, akoestiek en concentratie. Ook is er een effect op ons communicatiegedrag en het gevoel van sociale binding. Mensen vinden het over het algemeen moeilijk om met een collega te praten wanneer er twintig anderen mee luisteren.”

Het kan natuurlijk zijn dat een kantoortuin wel heel goed bij jou of bij je werk past. ,,Soms is het helemaal niet raar om in een open ruimte te werken. Een redactie is een voorbeeld waar het handig kan zijn om snel met elkaar te schakelen. Maar er zijn ook werktakken waar een-op-een contact praktischer is en de kantoortuin dus niet de meest geschikte optie is”, aldus Gosselink.

Charlotte Buijsman is als partner verbonden aan Sec Arbeidsrecht Advocaten: ,,Het is in ieder geval zo dat een werkgever verplicht is om te zorgen voor een goede werkplek op grond van de arbeidsomstandighedenwet. Deugt die werkplek niet, bijvoorbeeld omdat er geen goede stoelen en bureaus zijn waardoor je pijn in je rug krijgt, dan kun je wel je hand opsteken en vragen om aanpassing van de werkplek.”

Maar wanneer er geen fysieke klachten ontstaan als gevolg van de werkplek, is het lastiger om er iets tegen te doen. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met concentratieproblemen? Buijsman: ,,Wanneer dat echt leidt tot klachten, zie je soms dat het via de bedrijfsarts loopt. Zijn er bijvoorbeeld ziekmeldingen omdat werknemers last krijgen van spanningskrachten, dan kan de bedrijfsarts wellicht ook adviseren om goed te kijken naar de werkplek.”

Een werkgever schiet er natuurlijk niets mee op als een werknemer ziek thuis komt te zitten en het loon moet worden doorbetaald, weet Buijsman. ,,Daarom zijn de meeste werkgevers, wanneer werknemers met zo’n verhaal komen, wel bereidwillig om te kijken hoe de situatie verbeterd kan worden.”

De Oplossing

Telefoontjes kan Leonie wellicht even in een andere ruimte plegen. Als de kantoortuin een groter probleem vormt dan alleen de telefoontjes, adviseert Gosselink om erover te praten. ,,Heb het erover hoe het voor iedereen het prettigst is. Als het je heel erg stoort, kun je met de werkgever naar oplossingen zoeken, zoals thuiswerken. Wat je veel ziet is dat mensen een koptelefoon opzetten, maar dat zou ik niet als tip willen geven. Dit komt de communicatie niet bepaald ten goede namelijk.”

Wanneer Leonie geen daadwerkelijke klachten krijgt door de rumoerige kantoortuin, maar ze het enkel vervelend blijft vinden, is er weinig dat ze kan ondernemen. Zorgt het continue geroezemoes voor dusdanig veel stress dat er bijvoorbeeld fysieke klachten ontstaan, kan ze naar de bedrijfsarts stappen.

Ook Buijsman vindt dat je het beste kan proberen om in overleg tot afspraken te komen. ,,Als een werkgever niet wil luisteren of meewerken maar de werknemer zit met een groot probleem, dan zie je weleens dat een ziekmelding een trigger is voor een werkgever om nog eens goed naar de situatie te kijken. Maar bij de meeste normale bedrijven valt over zulke dingen gewoon goed te praten en is het niet nodig om dit soort stappen te zetten.”

