Lerarentekort, griepgolf: kleuterjuf Ans (80) staat alweer klaar

Jezelf beoordelen: geef jij jezelf vandaag een duimpje omhoog?

15 januari Hoe doe jij het eigenlijk op je werk? Werknemers bij veel bedrijven staan vaak maar een of twee keer per jaar echt stil bij die vraag: als het weer tijd is voor een functioneringsgesprek. Zonde, vinden de bedenkers van de app VIGO. Daarmee kunnen medewerkers in een minuut per dag zelf bijhouden hoe zij functioneren.