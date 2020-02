Levert dit Nederlandse bedrijf nu wel of geen jacht van 600 miljoen aan Bill Gates?

‘De afgelopen dagen zijn er meerdere artikelen verschenen die melden dat Sinot Yacht Architecture & Design het ontwerp ‘Aqua’ heeft verkocht aan miljonair Bill Gates. Deze artikelen zijn feitelijk onjuist’, zo staat er op de website van de scheepsbouwer uit het Utrechtse Eemnes. Het zou gaan om het eerste op waterstof gedreven superjacht met een waarde van ruim 640 miljoen dollar (bijna 600 miljoen euro). Onder andere The Telegraph en The Guardian schreven over de aankoop.

Nederlandse firma’s

Het schip werd in de vorm van een schaalmodel afgelopen jaar voor het eerst getoond op een beurs in Monaco. Het jacht, met een lengte van 112 meter, heeft een ‘infinity’-pool, een landingsplatform voor een helikopter, een wellness centre, een bioscoop en een sportzaal. Volgens The Sunday Telegraph, die dit weekend met het nieuws kwam, zal de Nederlandse firma Feadship het schip bouwen, op basis van schetsen van Sinot Yacht Architecture & Design.

Het Nederlandse Feadship, gevestigd in Haarlem, is niet bereikbaar voor commentaar. Het is een groot mysterie, want ondertussen ontkent Sinot alle berichten. Een woordvoerder: ,,We weten echt niet waar al deze berichten vandaan komen. We proberen het bericht uit de lucht te halen, we hebben een persbericht verstuurd over de onjuiste informatie, het staat op onze website en op onze Instagram-pagina, maar het bericht is al overal.”

Volledig scherm Sinot bericht op hun site dat ze jacht Aqua niet hebben verkocht. © ADR

De verkoop van projecten van de scheepsbouwer is altijd vertrouwelijk, het bedrijf heeft geen contact met Bill Gates of afgevaardigden van de miljardair en het schip is bovendien nog in de conceptfase, benadrukt het bedrijf, dat hoopt dat media het bericht zullen rectificeren.

Waterstof

Het schip, dat vijf verdiepingen telt, zal volgens het ontwerp dat afgelopen jaar in Monaco werd gepresenteerd, door waterstof aangedreven worden. Het systeem draait op twee vacuümtanks van elk 28 ton waarin de vloeibare waterstof wordt opgeslagen bij een temperatuur van minus 252 graden Celsius, aldus The Telegraph.