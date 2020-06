Lex (66) is al veertig jaar schoorsteenveger: ‘Ik heb er een goede boterham aan gehad’

Alweer veertig jaar is Helmonder Lex van de Pol schoorsteenveger en hij kan het nog altijd niet laten. Het is ook al zo lang een gewoonte. Aan de andere kant lokt het prepensioen. Hij hinkt nu wat op twee benen. Stoppen en gaan hobbyen of nog doorgaan?

Van de Pol leerde ooit voor sportleraar aan het Cios en werkte daarna in zwembad De Wissen. Na zijn ontslag werkte hij enkele weken samen met de vriend van zijn zus, die als schoorsteenveger werkte in Rotterdam en dacht: ,,Hé, dat kan ik ook.”

Zo gezegd, zo gedaan. Met een Mercedes 220 diesel, een ladder, veegborstels, touw en stofzuiger ging hij ventend door Nederland. Hij richtte zich landelijk op industriepanden. Hij startte met het reinigen van olie- en kolengestookte cv-ketels en bedrijfsschoorstenen.

Stof kwam neusgaten uit

Met staalborstels werden de ketels schoongemaakt. Een vies werkje, vooral ook in kleine kelderruimtes. Met zwarte kleren, een coltrui die ook diende als mondkapje en een pet op. ,,Aan het einde van de dag was ik helemaal zwart, het stof kwam mijn neusgaten uit. Ik was dan net Zwarte Piet”, aldus Van de Pol.

Soms kwam hij ’s avonds thuis en had hij niets, soms had hij 200 tot 300 gulden verdiend. Ook nu nog werkt hij niet met contracten, hij belt zijn klanten op en hoort wel of hij er terecht kan.

Volledig scherm Lex in de deuropening van zijn café aan de Noord-Koninginnewal in Helmond. Hij was ambitieus en werkte een jaar of vijf ’s avonds ook nog in zijn Café Le Ramoneur, Frans voor De Schoorsteenveger. Later nam hij nog met een vriend een videotheekketen in België over. Het werden daarnaast steeds meer particulieren waar hij moest vegen. ,,Ik heb er een goede boterham aan gehad.” Van de Pol dacht soms: ,,Dat had toch m'n dood kunnen zijn.” Zoals toen hij op het 20 meter hoge dak van een voormalige LTS op de schoorsteen uit balans raakte en naar beneden viel. Gelukkig viel hij aan de goede kant, op het 1,5 meter lagere dak. Maar voor hetzelfde geld was het verkeerd afgelopen.

Opvolger

Lol heeft van de Pol als hij vertelt over het vegen bij twee oudere dames. Hij stond boven op het dak en de ladder waaide tegen de grond. De dames hoorden hem niet roepen en er was vanwege het slechte weer niemand buiten. Wat nu? dacht hij. Hij kon een oud dakraampje openmaken, liep naar beneden. De dames schrokken zich natuurlijk rot.

,,Lastig is het om het werk los te laten. Ik voel me daarvoor eigenlijk nog te jong, maar tegelijk is het wel mooi geweest.” Een opvolger had de schoorsteenveger niet. Totdat hij daar bij een klant bij een kop koffie over vertelde. Haar zoon, Maarten van der Wulp belde later belangstellend met Van de Pol. ,,Van der Wulp is zeer enthousiast en al druk doende met vegen. In april volgend jaar zal hij het bedrijf helemaal overnemen.”

