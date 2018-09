Liegen op je cv: slimme zet of einde oefening?

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma's op de werkvloer. Aflevering 8: Liegen op je cv, kan dat?

Veel mensen vinden solliciteren lastig. Stel, Laura is op zoek naar een baan, maar het lukt maar niet. Daarom kijkt ze nu kritisch naar haar cv. Haar vaardigheden vindt ze er toch een beetje mager uitzien: als ze bijvoorbeeld kon werken met Excel, wordt ze vast eerder uitgenodigd op gesprek. Zou Laura dit op haar cv kunnen zetten, ook al bezit ze deze vaardigheden in werkelijkheid niet?

De Kenner

Een schatting is dat in de helft van de cv's tenminste één leugen staat. Olfertjan Niemeijer, recruiter en eigenaar van Independent Recruiters: ,,Ik denk dat er vooral veel wordt weggelaten of een beetje mooier gemaakt. Maar ik heb ook meegemaakt dat iemand twee keer een totaal verschillend cv inleverde. Dan scoor je natuurlijk geen bonuspunten."

Soms worden zelfs volledige diploma's verzonnen. ,,Het hangt van de branche af of dit gescreend wordt. Meer en meer partijen, die bijvoorbeeld een maatschappelijke rol hebben of waar veel geld in omgaat, gaan steeds scherper om met dit soort dingen," aldus Niemeijer. ,,Ook technische vaardigheden worden vaker getest, zeker wanneer dit belangrijk is voor de functie."

Marjon Tjepkema is loopbaancoach, en begeleidt mensen die moeite hebben met solliciteren. ,,Als je een bepaalde vaardigheid niet hebt, adviseer ik om het nooit op je cv te zetten. Is een vaardigheid echt vereist, en je bezit de vaardigheid niet, dan is het ook niet verstandig om op die vacature te solliciteren. Ik zeg altijd, een sollicitatie is niet een eenzijdig iets. Het is voor beide partijen om te kijken of het bevalt, anders werkt het niet."

Liegen hoeft echter niet altijd negatief uit te pakken tijdens het sollicitatieproces. Tjepkema: ,,Het woord bluffen komt in me op. Soms is het beter jezelf iets beter voor te doen en je ergens naar binnen te praten. Soms hebben mensen op hoge posities niet de juiste kwalificaties. Die hebben zich echt naar binnen gebluft. Toch bezitten ze blijkbaar de juiste vaardigheden, anders waren ze veel eerder door de mand gevallen. Is het dan zo erg dat je gelogen hebt?"

,,Ik merk dat mensen eerder te snel twijfelen of iets wel op het cv moet. Zij zoeken dan vaak hulp bij mij. Ze zijn te bescheiden en mogen best wat meer uitkomen voor wat ze kunnen."

De Oplossing

Laura zou ervoor kunnen kiezen haar cv een beetje op te poetsen, zolang ze zich bewust is van de risico's. Niemeijer: ,,Op het moment dat iemand tijdens een sollicitatiegesprek het vermoeden heeft dat je liegt, dan is het einde oefening. Dan is het klaar."

Een betere manier om op te vallen, is misschien wat Niemeijer het 'toeschrijven van het cv naar de functie' noemt. Komt jouw vorige functie overeen met de functie waar je naar solliciteert, maar heet het anders? Gebruik dan de termen van het nieuwe bedrijf. Let hierbij wel op je woorden, en probeer niet daadwerkelijk te liegen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je 'de werkzaamheden van een administrateur deed', ook al heette dat anders bij jou oude bedrijf.

Je kunt natuurlijk ook letten op het type vacatures waar je op solliciteert. Wanneer jij het gevoel hebt dat je veel moet aanpassen om bij de vacature te passen, is het wellicht niet de vacature voor jou. Tjepkema: ,,Als je een baan wilt hebben waar je tot je recht komt, zal je moeten kijken naar wat je kwaliteiten zijn. Je mag best benoemen waar je goed in bent. Maar jezelf groter maken dan je daadwerkelijk bent, zorgt er misschien voor dat je in een baan komt waar je helemaal niet past."

