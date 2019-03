Lieselotte Kruf is 33 en directeur van een bierbrouwerij

In slechts zes landen hebben mannen en vrouwen geheel gelijke rechten

1 maart Als je als vrouw gelijke voet wil staan met de mannen, dan kun je het best wonen en werken in België, Denemarken, Frankrijk, Letland, Luxemburg of Zweden. Alleen die zes landen hebben gendergelijkheid verankerd in wetten die van invloed zijn op werk, blijkt uit onderzoek van de Wereldbank. Nederland staat op een gedeeld twintigste plek.