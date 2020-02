Linkse afrekening met flex en zzp doet VVD en D66 huiveren

Trauma’s overheersen in het eerste debat over het arbeidsmarktrapport van de commissie-Borstlap. Vooral aan linkse zijde zit nog veel onverwerkt leed. PvdA-leider Lodewijk Asscher kijkt enigszins verbitterd terug op zijn termijn als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet. ,,Bij al mijn streven naar meer zekerheid werd ik tegengewerkt door de VVD. Is de VVD al zover dat zij het verkeerd heeft gezien?’’, gooit hij de voormalig coalitiepartner voor de voeten.

Asscher wil zijn gram halen nu de commissie-Borstlap heeft geconstateerd dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen en dat het contract voor onbepaalde tijd weer de standaard moet worden. En de PvdA’er staat niet alleen. Ook bij SP-collega Lilian Marijnissen overheerst het revanchisme: zij zegt te willen ‘afrekenen met het decennialange afbreken van werknemersrecht’.

Quote Bij al mijn streven naar meer zekerheid werd ik tegenge­werkt door de VVD Lodewijk Asscher, PvdA

Cherrypicking

GroenLinks-leider Jesse Klaver windt er evenmin doekjes om. Kom er bij hem niet mee aan dat ‘links pijn moet nemen en rechts pijn moet nemen’. De oplossing zal wat hem betreft uit het linkse handboek komen: ,,We moeten meer naar collectiviteit, meer met elkaar organiseren.’’ Dat betekent in de praktijk vooral dat mensen die volgens Klaver onterecht zzp’er zijn, zoals postbezorgers en zorgmedewerkers, gewoon weer als medewerker in dienst worden genomen. Zélfs als ze zelf liever ondernemer willen blijven.

En daarmee gebeurt precies waarvoor D66-Kamerlid Steven van Weyenberg zo bang was. ,,Dit is nu cherrypicking’’, verzucht hij. Terwijl hij zelf zijn best doet ook open te staan voor de minder leuke kanten van het rapport-Borstlap, pakken linkse partijen er vooral uit wat hen uitkomt, vindt hij. Van Weyenberg zegt bijvoorbeeld zelf open te staan voor een arbeidsongeschikheidsverzekering voor álle werkenden, iets waar zijn partij in het verleden nooit voor was. Maar andersom gooien linkse partijen vooral deuren dicht.

Quote Het is een klassieke denkfout om te denken dat mensen met een flexbaan er iets aan hebben als je vast werk onzekerder maakt Lodewijk Asscher, PvdA

Zo maken PvdA, GroenLinks en SP duidelijk dat er met hen niet te praten valt over meer wendbaarheid binnen het vaste contract. Borstlap suggereert dat bedrijven hun vaste werknemers bij economische tegenwind zouden moeten kunnen dwingen om minder uren te werken, met verlies van salaris. ,,Het is een klassieke denkfout om te denken dat mensen met een flexbaan er iets aan hebben als je vast werk onzekerder maakt’’, stelt Asscher. Ook Marijnissen heeft genoeg van de liberale ‘maak flex minder flex en vast minder vast’-mantra. Een ‘historische fout’, noemt zij dat.

‘Terug naar 1900’

VVD-Kamerlid Judith Tielen zegt zich te ergeren aan alle ‘eenzijdige reacties’. Linkse partijen hebben volgens haar te weinig oog voor de zorgen van bedrijven, die het nu soms niet aandurven om personeel een vast contract aan te bieden. De oplossingen die links aandraagt, zet de zaken ‘in zijn achteruit’, meent zij. ,,Zo gaan we terug naar 1900.’’



De commissie-Borstlap moest ervoor zorgen dat partijen na jaren van polarisering over de arbeidsmarkt uit hun loopgraven zouden komen. Vooralsnog lijkt dat niet te gaan lukken, al zullen echte knopen pas na de eerstvolgende verkiezingen worden doorgehakt. ,,We moeten er nader over praten’’, is daarom de onverstoorbaar opgewekte reactie van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. ,,Er zitten natuurlijk schurende voorstellen in’’, erkent hij. ,,Maar we moeten niet meegaan met mensen angst aanpraten.’’



Quote Er zitten natuurlijk schurende voorstel­len in. Maar we moeten niet meegaan met mensen angst aanpraten Wouter Koolmees, (D66) minister van Sociale Zaken