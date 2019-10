Logistiek Manager Ronald (41) maakt zijn vrouw elk weekend blij met bloemen

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service en-gineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Ronald Roerade (41) is Logistiek Manager bij bloemenexporteur Anton Spaargaren.

Wat doe je precies als Logistiek Manager?

,,In deze functie komen heel veel dingen samen, maar kort samengevat komt het erop neer dat ik verantwoordelijk ben voor de logistiek. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat de bloemen en planten die van de veiling komen verzendklaar worden gemaakt voor transport. Onze klanten zitten over heel de wereld en alles moet dus goed bij hen aankomen.”

Gaat er weleens wat mis op het werk?

,,In elk proces gaan dingen mis, ook bij ons. Het komt natuurlijk weleens voor dat een verkeerde kleur bloem of de verkeerde soort bij een klant terechtkomt. Als je met dagverse producten werkt, heeft het transport invloed op de kwaliteit. Laatst bleef een lading te lang buiten het vliegtuig staan bij 37 graden, dat is natuurlijk funest voor de bloemen. Daar kunnen wij op dat moment niets aan doen. Maar het is wel erg vervelend, want je doet er alles aan om het zo goed mogelijk op transport te zetten.”

Jullie exporteren prachtige bloemen en planten. Je vrouw is zeker ontzettend blij met je?

,,We krijgen elk weekend een pakket mee naar huis met een assortiment aan bloemen. Hoewel dat natuurlijk aan meer dingen ligt, heb ik een heel gelukkige vrouw, ja. Dat ik niet veel thuis ben, is wat minder leuk voor haar. We roepen hier weleens gekscherend dat we halve dagen maken. Dat is dan twaalf uur op een dag. Maar gelukkig kunnen we dat compenseren op rustigere dagen."

Is het op sommige feestdagen niet enorm aanpoten voor jullie?

,,We hebben veel klanten in Zuid-Europa en op 1 november vieren ze daar Allerheiligen. Dat is een hele grote feestdag en dan staat het bedrijf in de aanloop daar naartoe compleet op z’n kop door de grote volumes die we weg moeten werken.”

Vind je dat ook het minst leuke aan je werk?

,,Ik vind die hectiek juist leuk, geen dag is hetzelfde. Als alle dagen hetzelfde waren geweest, had ik ook geen plezier beleefd aan mijn werk. Mensen die weggaan uit de logistiek missen die reuring en komen dan vaak toch weer terug. Maar je moet wel voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt, want dat is niet goed voor je medewerkers.”

Hoe is de sfeer op de werkvloer?

,,De veilingwereld is niet voor tere zieltjes, er is veel stoere mannenpraat. Iets dat als grapje wordt bedoeld kan voor sommigen kwetsend zijn. Wij vinden respect binnen het bedrijf heel belangrijk en proberen onze werknemers bewust te maken van het effect van bepaald gedrag. Gelukkig is hier in de loop van de tijd veel in veranderd.”

Welke dagen zijn het leukst?

,,Dat zijn dagen waarop we denken: hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? En dan aan het einde van de dag tot de conclusie komen dat het gelukt is, dat geeft veel voldoening. Vliegzendingen geven vaak veel druk want we zijn erg gebonden aan strakke tijden, vliegtuigen wachten niet. Als het dan samen lukt om alles op tijd in het vliegtuig te krijgen, is dat ontzettend mooi.

Zie je jezelf dit werk tot je pensioen doen?

,,Deze functie biedt in ieder geval genoeg uitdaging. Ik heb ook een tijdje in de ict gewerkt, maar daar zag ik mezelf niet tot mijn pensioen zitten. Het was toch iets te theoretisch. Mijn hart ligt echt bij de logistiek.”

