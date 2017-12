Lonneke nam er een baan bij en begeleidt nu jongeren bij haar thuis

2017 was het jaar dat ik...2017 was het jaar dat Lonneke Vodegel er een baan bij kreeg. Samen met vriend Freek startte ze een gezinshuis voor verstandelijk beperkten.

Tijdens het avondeten is het steevast volle bak in huize Vodegel. Dat is niet zo raar. Lonneke Vodegel en haar vriend Freek begeleiden een dozijn jongeren met een verstandelijke beperking. Vodegel houdt van die drukte: ,,Het is hier altijd een gezellige boel.”

Dit jaar besloot Lonneke Vodegel (45) bij haar vriend Freek in trekken. Ze nam haar twee kinderen Fanny (12) en Loek (10) met zich mee naar Angeren nabij Arnhem. Maar dat was niet alles. Het nieuwbakken gezin besloot een gezinshuis voor verstandelijk beperkten op te richten. Zo kregen ze er nog twaalf jongvolwassenen en een man van 40 bij.

Praatje

Vodegel begeleidt een aantal van de inwonende jongeren. Die begeleiding begint ’s ochtends al om 6.45 uur. ,,Dan komt een van de jongens een praatje maken voor hij naar school gaat”, zegt Vodegel. ,,Na het ontbijt komt weer een ander zijn plannen voor de dag vertellen. Hij vertrekt daarna naar de dagbesteding.”

Als alle ochtendrituelen erop zitten, werkt Vodegel in haar bedrijf als Business Medium. Want dat doet ze er ook nog bij. ,,Ik help ondernemers met businessreadingen”, zegt ze. ,,Ik lees hun energie en haal zo informatie naar boven.” Dat klinkt volgens haar veel zweveriger dan het is. ,,Ik boek concrete resultaten.”

Verder vult ze de dag met het schrijven van rapportages over haar nieuwe kroost. Hoe loopt het? Waar is extra begeleiding nodig? Ook overlegt ze regelmatig met psychologen en gedragswetenschappers over ieders ontwikkeling.

Loondienst

Ondanks de drukte is Vodegel blij met haar nieuwe bestaan. Ze wilde de jongeren wel helpen, maar niet in loondienst. ,,Dan zie je ze een paar uur waarna je weer weg moet”, zegt ze. ,,We benaderen de echte gezinssfeer, nu we iedereen in huis hebben.” En ze weet natuurlijk dat ze nooit de echte moeder van de jongeren wordt, maar soms kan ze als surrogaat al veel voor ze betekenen.

Haar echte kinderen hebben volgens haar baat bij de situatie. ,,Ze leren snel hoe ze zich moeten handhaven in een groep”, aldus Vodegel. ,,Ze luisteren beter dan vroeger, laten anderen nu uitpraten.” Verder wordt er samen veel gevoetbald buiten.

Het eerste grote succes heeft het gezin ondertussen ook al geboekt. Een van de jongeren heeft een baan gevonden als huisvuilbelader. Vodegel: ,,Dat is geweldig, hij is apetrots, het was zijn grote droom.”