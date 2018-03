'Loondienst is niks voor mij. Moet je vragen of je naar de tandarts mag. Vreselijk'

4-urige werkweekHet boek The 4-Hour Workweek is een ware bestseller met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Wij waren nieuwsgierig: wie is het gelukt? Hoe doe je het? Aflevering 4: Jacko Meijaard.

,,Ik heb één regel: elke dag moet ik iets voor m’n business doen. Ik ben een klein beetje een control freak. Ook op zaterdag en zondag en ook als ik niet fit ben. Al is het maar één email. Dat is voor mij belangrijk. Ook als ik geen zin heb doe ik het. Ik wil verder komen.”

Jacko Meijaard. 27 jaar en fulltime internetondernemer. Zij credo: work hard, play hard. Want wie een vier-urige werkweek wil realiseren, moet hard werken. Al is maar vier uur werken per week niet Jacko’s streven. Passief inkomen. Daar streeft Jacko naar. Via zijn 25 websites promoot hij andermans producten en daarop vangt hij commissie. Oftewel: affiliate marketing. ,,Ik heb bijvoorbeeld een website over afvallen, zorgtoeslag, muziek, hobby, klussen, dating. In alle grote niches ben ik te vinden.” Op deze sites plaatst hij iedere ochtend artikelen die met het thema te maken hebben. En daarvoor huurt hij tekstschrijvers in. Het uitbesteden van werk is volledig volgens de principes van Tim Ferris, auteur van The 4-Hour Workweek.

100 euro

Volledig scherm © Privé archief Als Jacko om half zes wakker wordt - net als zijn vader, die ook altijd vroeg opstond - checkt hij als eerste zijn statistieken. ,,Vanochtend had ik vijf commissies binnen. Honderd euro. Dat is het mooie van internet: het slaapt niet. Als ik dat heb gedaan sta ik op, ontbijt ik en ga ik naar kantoor. Ik wil mijn business verder brengen, niet in bed blijven liggen. Toen ik zeven jaar geleden begon, zag mijn leven er wat anders uit. Ik studeerde journalistiek, zat op kamers in Utrecht en was veel aan het party'en." Momenteel is hij single en woont in een koopwoning in Yerseke. ,,Mijn bedrijf is belangrijk, mijn gezondheid - ik fitness veel - en ik probeer als persoon te groeien. Ik lees heel veel. Vooral biografieën van mensen die ik inspirerend vind. Zoals Richard Branson. En ik luister de podcast van Michael Pilarczyk en Tim Ferris."



,,Toen ik Ferris’ boek las, snapte ik eigenlijk wel meteen dat het mogelijk moest zijn om een 4-urige werkweek te realiseren. Mijn moeder begreep het niet, zij is van voor de tijd van het internet, dan is het moeilijk begrijpen dat je via internet geld kunt verdienen. Het gaat namelijk niet om het betaald krijgen voor de uren die je werkt. Het is een andere mindset.” Wie ook in de affiliate marketing wil beginnen, moet volgens Jacko een product kiezen waar je zelf wat mee hebt. ,,In negen van tien gevallen sta ik erachter. Als je een lange termijnonderneming wil opbouwen, is dat belangrijk. Want wanneer je slechte producten verkoopt die worden teruggestuurd, wordt de commissie ook teruggehaald.”

Tropisch strand

Toen Jacko tijdens zijn studententijd begon met affiliate marketing droomde hij over zichzelf op een tropisch strand, terwijl het geld zou binnenstromen. ,,De eerste verkoop is de moeilijkste. Het duurde drie maanden voordat ik mijn eerste geld ging verdienen met een site die ik had gemaakt over iPhones. Het was volhouden, maar ik zag dat het kon. En toen dacht ik: als ik 15 euro kan verdienen kan ik ook 30 euro verdienen. Het is een kwestie van opschalen. Meer sites."

Quote Mensen zijn gewend om acht uur per dag te werken. Anders ben je lui Jacko Meijaard

Tweeënhalf jaar geleden wilde hij 250 euro per dag verdienen. ,,Dat heb ik gehaald en nu wil ik het dubbele. Er was in het begin veel ongeloof bij vrienden en familie. Maar dat deed me eigenlijk wel goed. Ik wilde bewijzen dat het kon. Daarom leer ik het nu ook aan andere mensen. Minder leuk is dat om dit werk niet altijd een even leuk sfeertje hangt. Mensen zijn gewend om acht uur per dag te werken. Anders ben je lui. Ik heb een jaar voor een hotelketen gewerkt. Ik vond dat ik moest zien hoe het is om in loondienst te werken. Maar het is niks voor mij. Dat je toestemming moet vragen als je naar de tandarts moet. Vreselijk.”

,,Ik denk dat veel mensen een lifestyle willen zoals ik heb, maar bang zijn om te falen. Terwijl het best simpel is. Je moet een drive hebben. Als mijn vrienden zaterdagavond op stap gingen, was ik aan m’n websites bezig. Als je er je favoriete dingen voor opgeeft, wil je het écht. Ik wilde vrijheid realiseren. Ik zag dikke auto’s voor me. Lamborghini’s. Maar dat heeft geen waarde meer voor mij. Dat is niet waar het om draait in het leven.” Waar Jacko uiteindelijk naartoe wil is een bedrijf met meerdere mensen in dienst. ,,Mensen om je heen die met hetzelfde bezig zijn als jij. Voordat ik een kantoor had, werkte ik daarom vaak in een café met wifi. Ik heb menselijke interactie nodig. Hele dagen in je eentje thuis, daar word je niet vrolijk van.”

Een week als deze



Maandag

Half 6 opstaan, mail doen, artikelen plaatsen en statistieken bekijken Half 9 - 16 uur naar kantoor. Aan m’n business bouwen. Kijken hoe ik meer bezoekers kan krijgen, onderwerpen bedenken voor nieuwe artikelen, onderwerpen bedenken voor webinars. Daarna sporten, boodschappen doen en eten.



Dinsdag

Hetzelfde als maandag.



Woensdag

Hetzelfde als maandag, maar soms ga ik ook nog een keer tussen 10 en 11 uur sporten. Ik zit heel de dag achter de computer. Lekker om als je even niet weet wat je moet doen. Vaak komen de beste ideeën.



Donderdag

Naar Londen voor een voetbalwedstrijd.



Vrijdag

Londen.



Zaterdag

Op deze dag doe ik weinig. Beetje m’n mail wegwerken. Soort van chilldag. Naar de stad, lekker uit eten. Dat soort dingen.



Zondag

Zelfde als zaterdag. Ik denk dat het goed is om een soort van weekend te hebben. Ik merk dat als je afstand neemt van je business je aan de beste ideeën komt.