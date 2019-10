Loopbaancoach Caroelien (54): ‘Leven in vrijheid, dat is voor mij onbetaalbaar’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: loopbaancoach Caroelien (54) werkt nu 11 jaar voor zichzelf. Op het moment maakt ze zo’n 40 uur per week.

Wat verdien je?

,,Als zelfstandige wisselt dat. De ene maand verdien ik 1000 euro en de andere 4000 euro. Gemiddeld verdien ik per jaar boven de 30.000 euro bruto. Dat is ongeveer 2500 euro netto per maand.”

Blij mee?

,,Ja, heel blij. Ik heb ook andere jaren gehad. Ik ben geen salestijger en moet het niet hebben van keiharde commercie. In 2015 heb ik een zwaar jaar gehad. Een opdrachtgever viel stil. Daarom heb ik er in 2016 voor gekozen om in de flexibele schil te stappen van grotere loopbaanadvies-bedrijven. Ik coach onder hun vlag. Dat bleek een gouden greep. Sindsdien heb ik nooit meer zonder opdrachten of inkomsten gezeten.”

Hoe bereken je je tarief?

,,Meestal is het een uurtarief. Bij de een ligt dat op 70 euro en bij de ander op 80 euro. En ik onderhandel over de reistijd. Ook heb ik pakketprijzen voor particulieren. Het basispakket dat bestaat uit vijf gesprekken kost 795 euro exclusief btw. Sommige mensen denken dat je dit bedrag in je zak kan steken, maar er gaan nog kosten en belasting vanaf waar je rekening mee moet houden. En als zelfstandige moet je zelf voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering en je pensioen zorgen.”

Hoe heb je het geregeld met het pensioen?

,,Mijn man en ik zijn vorig jaar samen naar een financieel adviseur gestapt. Daar kwamen we erachter dat het financieel beter was om een huis te kopen in plaats van te blijven huren. Want als we de huurverhoging zouden doortrekken zouden we op onze pensioendatum 1100 euro huur moeten betalen. Met de hypotheek die we nu hebben is dat straks nog maar 750 euro. Dat scheelt.’’

,,Daarnaast zijn we aan het sparen en heb ik iets in lijfrente gestopt. Veel mensen steken hun kop in het zand. ‘Dat zie ik later wel’. Maar als je straks met pensioen bent, dan kan je niks meer. Nu we dit stukje geregeld hebben geeft dat mij een gerust gevoel.”

Mis je de zekerheid van loondienst?

,,Soms. De laatste keer was tijdens de verhuizing. Ik heb daar twee weken vrij voor genomen en dan krijg ik niet doorbetaald, omdat ik niet werk. Mijn man werkt wel in loondienst en die krijgt elke maand op dezelfde datum zijn salaris gestort. En hij is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Maar leven in vrijheid, zelf bepalen wanneer ik iets doe en wat, dat is voor mij onbetaalbaar.”

Hoe heb jij je arbeidsongeschiktheid geregeld?

,,Ik heb mij aangesloten bij een broodfonds. Ik betaal 90 euro per maand en als ik ziek word dan krijg ik 1750 euro uitgekeerd gedurende twee jaar. Maar als mij iets ernstigs overkomt, dan heb ik na die twee jaar niks meer.”

Verdiende je meer of minder in loondienst?

,,Ik heb in de zakelijke dienstverlening gewerkt en toen zat mijn salaris op 3500 euro. Een goeie vriend van mij, iemand die houdt van zekerheid, zegt altijd: ga in loondienst, je bouwt zo niks op. Maar alles in mij komt in opstand. Ik sluit niet uit dat ik ooit nog in loondienst ga werken, maar dan moet het wel een heel leuke baan zijn die tegen de vrijheid opweegt.”

Verdient Caroelien genoeg?



Leeftijd: 54 jaar

Opleidingsniveau: HBO

Functie: HR-adviseur

Werkervaring: 11 jaar

Regio: Drenthe



Volgens Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 3955 euro. ,,Dat klinkt als een reëel getal hoor.”



Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.

