Loyaliteit aan werkgever kost IT’er geld

Voor werknemers in de IT kan het behoorlijk lonen om eens rond te kijken naar een andere baan. Jobhoppende IT’ers krijgen namelijk tot wel vijf keer meer betaald dan IT'ers die bij dezelfde werkgever blijven, blijkt uit het Salarisonderzoek van Berenschot, AG Connect en de KNVI.

Voor het onderzoek zijn 2688 Nederlandse IT’ers ondervraagd over hun salaris, huidige werk en toekomstplannen. De IT'er lijkt niet geheel ontevreden over zijn huidige baan. Slechts 9 procent is actief op zoek naar een andere werkgever. Maar vastgeroest bij de huidige organisatie is ie allerminst. Van de ondervraagden zegt 65 procent open te staan voor iets nieuws, mocht er een goede mogelijkheid voorbijkomen.

Dagelijks benaderd

De kans dat dat gebeurt, is niet onaanzienlijk. IT’ers zijn immers zeer gewild in de huidige arbeidsmarkt. Van de ondervraagden zegt 78 procent het afgelopen jaar benaderd te zijn door recruiters. Bijna twee derde geeft aan dat dit maandelijks het geval is. Werknemers in de IT-dienstverlening zijn nog meer in trek. Van hen zegt 26 procent wekelijks benaderd te worden. Voor zes procent is dit zelfs dagelijks.

IT’ers die de overstap naar een nieuwe werknemer wagen, zien die moeite beloond. Hun loon steeg in een jaar met wel 10 tot 15 procent. De lonen van werknemers die bij dezelfde werkgever bleven, stegen in een jaar ‘maar’ 2,3 procent, een fractie meer dan de stijging van de cao-lonen de afgelopen vier kwartalen (2,1 procent).

Beloningsbeleid

Als er links en rechts aan werknemers wordt getrokken, zou het logisch zijn hun loyaliteit te belonen met meer salaris. Maar zo makkelijk is dat voor veel werkgevers niet, zegt Hans van der Spek, senior managing consultant van Berenschot. ,,De lonen van werknemers bij ‘niet-IT-bedrijven’, zoals bijvoorbeeld in de zorg of het openbaar bestuur, vallen meestal onder een bepaalde cao. Werkgevers hebben daar niet de ruimte om veel meer te bieden. Je kan niet opeens alle medewerkers meer betalen omdat dat kleine groepje IT’ers anders weggaat.’’ Terwijl veel bedrijven in de IT-sector compleet zelfstandig zijn in het bepalen van hun beloningsbeleid. ,,Zij kunnen makkelijker inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.’’

De bereidheid van IT’ers om te vertrekken hangt samen met hoe zij hun huidige salaris beoordelen. Bijna de helft - 46 procent - noemt de huidige beloning marktconform, maar 34 procent zegt minder betaald te krijgen. Van degenen die op zoek zijn naar een andere baan noemt 63 procent geld of salaris dan als een van de redenen om ander werk te zoeken.

Krantenkoppen

Maar dat werknemers denken dat ze minder dan marktconform betaald krijgen, wil niet zeggen dat dat ook zo is, stelt Van der Spek. ,,Ze lezen de krantenkoppen over de grote vraag naar IT’ers, en horen van een collega die voor meer geld vertrekt en komen tot de conclusie dat ze vast te weinig verdienen. Maar als wij naar de salarisgegevens van bedrijven kijken, blijkt dat vaak wel mee te vallen.’’

Om personeel te behouden, moeten werkgevers hen eraan herinneren dat het gras bij de buren niet altijd groener is, adviseert Van der Spek. ,,Tragisch is het als iemand vertrekt omdat hij iets bij de huidige werkgever niet kan krijgen - niet alleen een goed salaris maar ook ontwikkelingsmogelijkheden - maar dat dat helemaal niet waar is. Maar dan is het wel te laat om iemand nog binnen te houden.’’ Organisaties moeten open kaart spelen. ,,Wij voeren steeds meer benchmarkonderzoeken uit bij bedrijven. Daarin toetsen we hoe het gesteld is met de lonen. De resultaten kunnen werkgevers delen met het personeel, waardoor er geen misverstanden kunnen bestaan.’’

Pensioenopbouw

Bedrijven moeten daarnaast laten zien hoeveel ze werknemers bieden buiten het loon. ,,Zet eens in de nieuwsbrief hoe mensen zich binnen de organisatie kunnen ontwikkelen. Of meld hoe je bijdraagt aan de pensioenopbouw. Werknemers hebben soms geen idee wat de werkgever voor hen doet behalve maandelijks geld overmaken naar hun rekening.’’

Het salaris is erg belangrijk, maar ook weer niet het enige dat voor de werknemer telt, blijkt ook uit het onderzoek. ,,Geld is een reden om te vertrekken, maar niet de enige. Als de werksfeer niet goed is of je werknemers weinig perspectief kan bieden, dan kun je dat maar tot op zekere hoogte compenseren met het loon.’’

Naarmate het loon stijgt - en mensen dus eigenlijk niet meer geld nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien - worden andere factoren steeds belangrijker om werknemers vast te houden. ,,Mensen willen zich blijven ontwikkelen en werk doen wat ze de moeite waard vinden. Als dat in hun huidige baan niet mogelijk is, dan zijn ze bereid te vertrekken naar een werkgever die dit wel kan bieden. Ook als ze dan met minder geld genoegen moeten nemen.’’

