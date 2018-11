‘M’n boekhouder zegt dat ik minstens 25 euro moet vragen, maar dat vind ik moeilijk’

Maartje werkt als freelancer evenementen-productie voor de horeca. Ze doet dit 20 uur per week. In de zomer wordt dat 40 tot 50 uur per week. Afgelopen september is ze begonnen met een studie culturele antropologie.

Wat verdien je?

,,Ik verdien tussen de 20 en 25 euro per uur. Dat komt neer op zo’n 1800 euro netto per maand. Ik ben dit jaar weer begonnen met studeren, maar ik maak geen gebruik van studiefinanciering. Het geeft wel druk - als ik minder ga werken moet ik wel gaan lenen - maar voor nu gaat het goed. De zelfstandigheid voelt heel prettig. Deze studie duurt drie jaar en waarschijnlijk ga ik daarna nog een master doen. Ik hoop dat ik werk en studeren kan blijven combineren.”

Blij mee?

,,Ja, op zich wel. Zeker als je kijkt naar m’n leeftijd is het best netjes. Ik zit in een startersregeling, dus ik maak de eerste twee jaar nog gebruik van loonheffingskorting. Daarvoor moet ik wel minstens 1225 uur in een jaar maken. Maar als ik straks geen gebruik meer kan maken van de korting, dan hou ik best weinig over. Zeker als je bedenkt dat je als zzp’er risico loopt en geen pensioen opbouwt.”

Hoe ben je op deze uurprijs gekomen?

,,Ik heb dit nagevraagd bij vrienden en collega’s en ik heb gecheckt wat je zou krijgen als je uitbetaald zou worden via payrolling. ,,Als beginnende freelancer is mijn uurprijs best wel een marktconform bedrag. Mijn boekhouder adviseert me om minstens 25 euro te vragen, maar om nu al een hogere uurprijs te vragen bij mijn opdrachtgevers vind ik moeilijk. Ik kan me zo voorstellen dat ik volgend jaar in overleg omhoog ga.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Ik heb één opdrachtgever waar ik veel verschillende evenementen voor doe. We hebben een arbeidsvoorwaardengesprek gehad en ik heb daarin mijn uurprijs op tafel gelegd. Ze ging meteen akkoord. Toen dacht ik wel even ‘shit, ik had hoger moeten inzetten’.”

Wat is de grootste les die je geleerd hebt als freelancer?

,,Afgelopen zomer had ik mijn uurprijs telefonisch afgesproken met een opdrachtgever. Een dag voordat het festival begon werd ik gebeld en zei ze dat ze me 14,40 euro konden betalen. Terwijl mijn voorstel 18,75 euro was en ze daar akkoord op waren gegaan. Best een groot verschil. Had ik het maar op de mail gezet, dacht ik toen. Vet balen. Ik had kunnen kiezen om de klus niet te doen, dat was beter geweest, want dan kom je voor jezelf op. Maar ik heb het wel gedaan, omdat ik zo last minute niet de stress wilde van ander werk zoeken. En daarbij, ik had het festival voor geen goud willen missen. Het werk is zo leuk om te doen. Maar volgend jaar pak ik dit anders aan, want dit is niet eerlijk gegaan.”

Weet je hoe je studiegenoten rondkomen?

,,Veel krijgen geld van hun ouders, hebben een bijbaan en lenen. Ik vind het belangrijk om mijn financiële onafhankelijkheid te houden. Ik word daar heel gelukkig van. Ik heb hiervoor al een studie gedaan - kunstacademie - en ben vroeg uit huis gegaan. Ik weet wat ik nodig heb om mezelf te onderhouden en heb een spaarpot voor de zekerheid. Ik denk dat ik wat bewuster met mijn balans tussen werk, school en privé omga. Mijn studie is mijn grootste prioriteit, terwijl ik ook een redelijk grote mensenbaan heb. Als ik grote uitgaven doe dan weet ik wat de impact is. Vorige week heb ik een camper gekocht. Superleuk, maar best wel een grote uitgave. Veel variabele kosten. Dus ik vroeg mezelf wel af: kan ik dat opbrengen? Het was een flinke keuze, maar het voelt heel goed.”

Verdient Maartje genoeg?



Leeftijd: 20 jaar

Opleidingsniveau: HBO

Branche: Horeca

Werkervaring: 4 jaar



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor haar functie 1442 euro bruto. ,,Dat is gewoon echt heel weinig. Ik ben blij dat ik freelancer ben.”



Wat is het Salariskompas? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor het Intermediair Salariskompas bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Voor deze editie van het Salariskompas werken we met de cijfers die we verzamelden in juni 2017.

