Maak van koffie drinken je werk met deze baan: ‘Je houdt iedere dag een soort proeverij’

Vacature van de WeekAls ‘senior coffee specialist’ bij koffieproducent Euro Caps moet je in staat zijn koffie écht te kunnen proeven. ,,Dat gaat minstens net zo ver als het proeven van wijn. We zijn op zoek naar een zeer ervaren iemand met een hoog ontwikkelde smaak.’’

,,De functie is niet voor iedereen weggelegd”, zegt Pieter Bas Vencken van Euro Caps. Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau nodig. Bij voorkeur heb je ervaring met de technieken van het branden bij een koffiebranderij. Iemand die een ‘Q grader’ is - een bepaald niveau van proeven - heeft een streepje voor, maar het is zeker geen voorwaarde. ,,Dat zijn niet veel mensen in Nederland. Dan moet je kunnen ‘cuppen’ volgens de regels van de Specialty Coffee Association (SCA).’’

‘Cupping’ is een gestandaardiseerde proefmethode, bedacht door de SCA. ,,Om de kwaliteit van koffie te bepalen, moet je in een stabiele omgeving proeven. Zo mogen er bijvoorbeeld geen ramen in de proefruimte zitten, want het licht van buiten kan de kleur van koffie beïnvloeden. Ook mag je elkaar niet aankijken tijdens het proeven. Eigenlijk alles waardoor je oordeel beïnvloed kan worden, wordt zo uitgesloten”, aldus Vencken.

Proeven

Als senior coffee specialist ben je dagelijks bezig met het cuppen van koffie. ,,Je houdt iedere dag een soort proeverij, om te kijken of de koffie smaakt zoals met de business partner is afgesproken. Daarnaast ben je bezig het samenstellen van melanges in samenwerking met koffiespecialisten. Melangeren gebeurt door verschillende bonensoorten samen te voegen.’’

Je kunt aanleg hebben voor het proeven van koffie, maar je kunt er ook in groeien, volgens Vencken. ,,Smaakontwikkeling is iets wat je kunt trainen. We hebben ook jonge mensen rondlopen, die we opleiden en veel ervaring hebben met het proeven van koffie.’’

Teamverband

Wie de functie krijgt, gaat in teamverband werken met vijf of zes andere senior coffee specialisten. ,,Het is een specialistisch vak. Het team dat dit doet, gaat er zo in op”, vertelt Vencken. ,,Als lid van het team moet de koffie dus ook bijna door je aderen stromen. Je haalt voldoening uit het ontwikkelen van heel mooie koffies met je klanten.” Volgens Vencken hebben er inmiddels al een aantal mensen gereageerd op de vacature die sinds eind mei online staat.

En niet onbelangrijk: wat kun je ermee verdienen? Als senior coffee specialist kun je een salaris verwachten van 3500 tot 5000 euro bruto voor een fulltime dienstverband.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.

Uitgenodigd op sollicitatiegesprek? In onderstaande video vertelt coach Charlotte van ‘t Wout welke vragen je volgens haar zou moeten stellen: