Mag je met betaald verlof als je huisdier overlijdt?

Meer dan de helft van de mensen in westerse landen heeft ten minste één huisdier, zoals een hond, kat of vogel. ,,De band tussen de mens en zijn huisdier wordt steeds hechter”, zegt de Amerikaanse wervingsdeskundige Dan Ryan tegen de BBC. Volgens Ryan neemt de vermenselijking van huisdieren toe. Hij wijst bijvoorbeeld op chemotherapie en antidepressiva voor huisdieren. Het leeuwendeel van de Nederlandse huisdierenbaasjes ziet de hond of kat zelfs als een gezinslid, blijkt uit onderzoek van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht.

Het verdriet van een huisdierenbaasje kan in sommige opzichten vergeleken worden met het rouwen om een dierbare, zegt Nienke Endenburg, die gespecialiseerd is in rouwverwerking bij het overlijden van huisdieren. Endenburg is verbonden is aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, waar ze de relatie tussen mens en dier onderzoekt.

Maar overlijdt Fikkie of Pluisje, dan is het wel de bedoeling dat je dat in je eigen tijd regelt en te boven komt. De meeste cao’s kennen geen betaald verlof bij het overlijden van een hond of kat, stelt marktonderzoeksbureau GFK, dat een wereldwijd onderzoek deed naar huisdieren.

Het afwijzen van een specifiek verzoek om verlof, om het verdriet te verwerken, kan resulteren in een ongemotiveerde werknemer, meent de Britse arbeidspsycholoog Cary Cooper (Universiteit van Manchester). ,,Als mensen de ruimte niet krijgen om de dood van hun 'gezinslid met vacht' te verwerken, dan heeft dat onmiskenbaar impact op het werk dat ze leveren", aldus Cooper.

Nederland

Zijn er in Nederland eigenlijk bedrijven waar je betaald verlof krijgt als je hond of kat overlijdt? Een HR-medewerker van de Nederlandse tak van Nestlé (waar diervoedingsmerk Purina PetCare onder valt) reageert verbaasd op de vraag. ,,Dit soort dingen zijn zeker niet in onze cao geregeld." Het bedrijf is ‘s werelds grootste voedselconcern (323.000 werknemers) en heeft sinds vorig jaar wel een 'pets at work'-programma, omdat werknemers hun hond mee naar kantoor mogen nemen. Het personeel kan zelfs gebruikmaken van een 'hondvriendelijke' lift.

Ook andere diervoedingsmerken, zoals Pedigree, Whiskas en Sheba hebben geen regeling voor rouwende baasjes. ,,Formeel is er niets geregeld, maar een werknemer kan met de werkgever overleggen of verlof nodig is", zegt woordvoerder Roel Govers. Het personeel van de Amerikaanse dierenwinkel Petcare, dat ook in Nederland vestigingen heeft, heeft geen recht op verlof om te rouwen om een huisdier. Als dat al gebeurt, dan gaat het om een uitzondering.

Er zijn bedrijven die niét moeilijk doen als een werknemer vrij vraagt om de dood van de kat of hond te werken. ,,Bij ons is er in de cao niets geregeld, maar Google is een huisdierenbedrijf", vertelt Rachid Finge, woordvoerder van het Nederlandse kantoor van Google. ,,Je mag bijvoorbeeld ook je hond meenemen naar je werk. Mocht er wat gebeuren met je huisdier, dan zou een Google-manager daar zeker niet moeilijk over doen."

Finge noemt het vanzelfsprekend dat er rekening wordt gehouden met het verdriet. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen zich niet goed voelen na zo'n heftige gebeurtenis. Het zou ontzettend onaardig zijn om daar geen begrip voor te tonen."

Misbruikgevoelig

‘Officieel’ verlof in de cao is moeilijk te regelen, denkt Endenburg, maar het is volgens de psycholoog wel belangrijk dat werkgevers zich bewust zijn van het rouwproces. ,,Baasjes hebben vaak een periode nodig om het verdriet te verwerken. Dat kan net zolang duren als het rouwen om een persoon."

Ook Ryan is sceptisch over een formele regeling. ,,Er zijn altijd werknemers die zoeken naar mazen in het beleid", zegt Ryan. Wat een dergelijke regeling bemoeilijkt, is de definitie van een huisdier. Mag je alleen vrij vragen wanneer je hond of kat overlijdt, of tellen goudvissen, parkieten en bijvoorbeeld reptielen ook mee? Ryan: ,,Het verdriet is bij bezitters van dieren misschien wel oprecht, maar hoe bepaal je wie wel en niet recht hebben op verlof."

Enquete poll Wat vind jij: moet een werknemer verlof krijgen als zijn of haar huisdier doodgaat? Ja, het heeft enorm veel impact als een huisdier overlijdt

Nee, wat een onzin

Alleen als er onderscheid gemaakt wordt: bij honden wel, goudvissen niet Wat vind jij: moet een werknemer verlof krijgen als zijn of haar huisdier doodgaat? Ja, het heeft enorm veel impact als een huisdier overlijdt (31%)

Nee, wat een onzin (41%)

Alleen als er onderscheid gemaakt wordt: bij honden wel, goudvissen niet (28%)