Mag dat? Aflevering 5: Mag je ontslagen worden om iets wat je op Facebook hebt gepost?

De Kwestie

Het kan een geintje zijn, een spontane actie of een ondoordachte zet. Maar hoe onschuldig ook bedoeld, een post op social media kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Zo werd een chauffeur van PostNL ontslagen na racistische opmerkingen over een aanslag in Istanbul (‘jammer dat er maar 29 doden zijn’). Ook een Blokker-medewerker hoefde niet meer terug te komen nadat hij zijn werkgever een ‘hoerebedrijf’ had genoemd. Deze werknemers verloren dus hun baan, maar mag dat wel? Mag je ontslagen worden door een post op social media?

De Kenner

In 10 procent van de ontslag op staande voet-gevallen is er social media in het spel, zo onderzocht juridisch dienstverlener DAS in 2014. Maar wanneer is zo’n ontslag nu gerechtvaardigd? ,,Dat is moeilijk om te zeggen,” vertelt advocaat arbeidsrecht Sharieffa Jbiri. Ze werkt bij het kantoor Van Diepen Van der Kroef in Amsterdam. ,,Dat is het lastige van het arbeidsrecht: alles is altijd afhankelijk van de omstandigheden.”

Maar om toch in algemeenheden te spreken: Jbiri stelt dat je het als werknemer behoorlijk bont moet hebben gemaakt op je Facebook of Twitter-tijdlijn om ontslagen te worden. ,,Als jij na een rotdag op je werk één keer post dat je je baas wel de hersens in zou kunnen slaan, lijkt me dat te weinig grond voor een ontslag op staande voet. Bij de meeste zaken waar zo’n ontslag wél lukt, zijn werknemers al een keer gewaarschuwd over hun social media-uitingen. Ze plaatsten meerdere malen berichten met de verschrikkelijkste scheldparades en verwensingen.”

Quote Die vrouw had zich ziek gemeld, maar postte op Facebook wel foto’s van hoe ze die dag lekker uit eten was geweest

Zo’n ontslag op staande voet is een zware maatregel, ook financieel gezien – na een ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering. De rechter vond een ontslag in de zaak rond een cabin attendant van KLM in 2017 bijvoorbeeld een té zware maatregel. Jbiri: ,,Die vrouw had zich ziek gemeld, maar postte op Facebook wel foto’s van hoe ze die dag lekker uit eten was geweest. Omdat KLM de vrouw pas twee jaar later met haar post confronteerde, ging het ontslag toch niet door.”

De rechter zal dus altijd kijken naar de gegeven omstandigheden. Zo speelt mee of een bedrijf een social mediaprotocol hanteert of niet. Vakcentrale CNV heeft een standaard protocol op haar site staan, dat werkgevers kunnen downloaden en gebruiken. Waarom is zo’n protocol belangrijk? Jasper Konijnenbelt van CNV: ,,Zo’n protocol schept duidelijkheid. Social media is een ingewikkeld terrein dat zich tussen het openbare en het privédomein afspeelt. Mocht het tot een arbeidsconflict komen, dan heb je iets om op terug te grijpen.”

Sommige zaken in het CNV-protocol zou je in de categorie ‘open deur’ kunnen scharen. Zo staat er dat je geen vertrouwelijke informatie mag delen of schadelijke informatie over een klant mag verspreiden. Weten werknemers dit niet allang? ,,Dat vraag ik me af. Een ongeluk zit echt in een klein hoekje. Je post iets voor je Facebookvrienden, je klikt op enter en weg is het. Maar als ik het like, zien mijn vrienden het ook en voordat je het weet gaat zoiets een eigen leven leiden. Voorzichtigheid is echt geboden.”

De Oplossing

Mocht je toch je hart even willen luchten over die irritante collega of onuitstaanbare manager: doe het dan niet op Facebook maar bij een vriend. Al moet je daar óók mee uitkijken, waarschuwt advocaat Jbiri: ,,Afgelopen juni was er een zaak over twee bevriende werknemers, die op het werk chatberichten stuurden via Skype for business. Dat waren behoorlijke heftige berichten over hun collega’s. Ondanks dat het niet openbaar was, zijn ze toch ontslagen wegens haat zaaien en bedreigen.”

De skypende collega’s werden verlinkt door een collega die toevallig hun berichten las op hun openstaande scherm. Wees dus beducht op dit soort langslopende collega’s, maar beter nog: bedenk je twee keer voordat je iets op online de wereld in helpt. Jbiri: ,,Het is te risicovol om het er maar op te wagen.”

