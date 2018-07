Makro zoekt wijnspecialist: je moet wijn wel lekker vinden

Wat houdt de functie in?

De functie is zeer afwisselend, vertelt vestigingsmanager Stephan Bieze. ,,Elke dag begint met administratief werk en voorraadbeheer. Daarna start je met het neerzetten van de proefopstelling.” Klanten hebben de hele dag de mogelijkheid om wijnen te proeven en worden daarbij geadviseerd door de aanstaande wijnspecialist. ,,We hebben ongeveer 850 wijnen, tussen de 3,50 en 1.500 euro maar die hoef je niet allemaal te herkennen. Bepaalde regio’s lijken qua smaak erg op elkaar”, aldus Bieze. Bovendien, lacht hij, mag je die fles van 1.500 euro niet opentrekken om even te proeven.

Wat voor iemand zoeken ze?

Het is belangrijk dat de kandidaat het leuk vindt om met klanten te praten, maar daarnaast ook graag de handen uit de mouwen steekt. ,,We moeten eerlijk zijn, soms moeten er ook gewoon dozen gevuld worden”, zegt Bieze. Verstand van wijn en een diploma in het slijter vak is een pre, maar ze zoeken heus geen sommelier. ,,Het belangrijkste is de passie voor wijn.” En ja, je moet het dus ook lekker vinden. ,,Als je wijn niet lekker vindt, is het lastig om erover te praten. Je moet wel vanuit eigen ervaring kunnen spreken en mee kunnen denken en proeven met klanten.”

Wat krijg je daarvoor?

Het gaat om een fulltime functie. Het salaris is tussen de 2.150 en 3.580 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Ook zijn er doorgroeimogelijkheden, zelfs in het buitenland: Makro is onderdeel van de internationale firma METRO en actief in 25 landen

Nog bijzonderheden?

Je krijgt veel vrijheid om extra dingen te organiseren. Bieze: ,,Je kunt bijvoorbeeld een whiskyproeverij of wijnproeverij organiseren.” Ook is het mogelijk om op bezoek te gaan bij horecagelegenheden met speciaal voor hen geselecteerde wijnen. ,,Als je het mij vraagt zijn er twee dingen fantastisch aan deze baan: het contact met de klanten en tegelijkertijd kun je – als je een passie hebt voor wijn – van je hobby je werk maken”, aldus Bieze.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.