‘Man, wat had ik zin in de Nederlandse kou, de kroeg en mijn vrienden’

Zestien maanden. Zolang was het geleden dat ik in Nederland was. De afgelopen anderhalve week hadden we herfstvakantie en die hebben we gebruikt voor onze ‘home leave’. Dat is de term die expats gebruiken om eens in de zoveel tijd terug te gaan naar hun thuisland. Nu zijn wij, expat-technisch gezien, nog groentjes. Aanstaande kerst wonen we twee jaar in het buitenland en feitelijk zou dit onze eerste echte ‘home leave’ worden.

Mensen om ons heen hadden ons al uitdrukkelijk gewaarschuwd om zo’n reis naar je thuisland niet te verwarren met vakantie. Er doen hier horrorverhalen de ronde van mensen die jankend weer terug willen naar Singapore, volledig oververmoeid en gestrest, smachtend naar het ritme van alledag. En van je kinderen, die stuiterend van de jetlag, om 4 uur in de ochtend naast je bed staan omdat ze honger hebben. ‘Onzin’, dacht ik. Want man man, wat had ik zin in de kou, de kroeg en mijn vrienden.

In de aanloop naar ons vertrek liep de agenda al sluipend vol. Ome Piet was jarig. En als je toch in Nederland bent, kom je toch wel even een bakkie doen? En als je bij ome Piet bent geweest, moet je ook écht even langs bij de oude buurvrouw. Want als die hoort dat jij in het dorp was en niet langs bent geweest, nou dan zijn de rapen gaar. En je kan het niet maken om ook niet even een kraamvisite of drie af te werken. Ik heb nog geprobeerd er onderuit te komen omdat twee baby’s inmiddels al konden kruipen, maar helaas. Gelukkig blijft er in die elf dagen nog genoeg tijd over. Dacht ik.

File naar opa en oma

Aangekomen in Nederland konden we op de A1 aansluiten in de file naar opa en oma. Want daar logeerden we. De kinderen keken ondertussen hun ogen uit. ,,Papa, echt iedereen spreekt hier Nederlands. Het stuur van de auto zit aan de verkeerde kant. Wat kan je hier ver kijken!”

Na een beetje te zijn bijgekomen van de lange reis, kon het programma aanvangen. Stelselmatig werden alle onderdelen afgewerkt. Zeker was het héél gezellig. En zeker was er nog tijd voor de kroeg en mijn vrienden. En heerlijk was het om met mijn familie naar buiten te gaan. Maar het was net of het elf dagen kerstfeest was. Eén lange hoogmis van herkenning.

Van tevoren had ik een beetje angst geen zin meer te hebben om terug naar Singapore te gaan. Bang om Nederland té mooi te vinden. Gelukkig bleek dat niet zo te zijn. Knetterstoned van alle gezelligheid, uitgebreide etentjes en drank stapten we na elf dagen weer in het vliegtuig naar huis. Ik keek naar mijn vrouw en kinderen en dacht aan die mooie Engelse uitdrukking; ‘Home is where the heart is’. En zo is het.

