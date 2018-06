Man weigert overplaatsing, wordt ontslagen en krijgt 6 ton vergoeding

Een bijzonder besluit, zo zegt arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen. ,,Niet alleen vanwege de hoogte van het toegekende bedrag, maar ook de manier waarop de rechter de schade voor de werknemer vol doorrekent op de werkgever. Een optelsom van omstandigheden maken dat de vergoeding extra hoog uitpakt.''

De 58-jarige werknemer werkte al sinds 1983 bij het bedrijf. Eind maart hoorde hij dat hij na een fusie overgeplaatst moest worden naar Engeland. De man ging hiermee niet akkoord, waarna het bedrijf besloot een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV. Toen die instantie toestemming weigerde, wendde de werkgever zich tot de rechtbank.

Aan zijn lot overgelaten

Dat pakte iets anders uit dan gehoopt. De rechter had namelijk geen goed woord over voor de manier waarop het bedrijf met de trouwe werknemer was omgegaan. De man was ‘aan zijn lot overgelaten’: na het besluit om hem over te plaatsen en zijn weigering was er alleen nog aangestuurd op het beëindigen van het dienstverband.

Het bedrijf had zich niet ingespannen om de werknemer voor de organisatie te behouden of geprobeerd iets te doen aan de verstoorde verhouding met de werknemer, maar zich slechts verscholen achter het besluit van het bestuur in het Verenigd Koninkrijk.

Van Gelderen: ,,Een billijke vergoeding kent de rechter niet zomaar toe. Je moet het als werkgever echt bont maken wil het zover komen. De rechter vindt dat het bedrijf zeer onzorgvuldig gehandeld heeft.''

De 628.000 euro die de man kreeg, is het tot nu hoogst toegekende vergoeding sinds de wijzigingen in het ontslagrechtsstelsel in 2015. Hoe is dat bedrag berekend? ,,De rechter ging er in zijn oordeel vanuit dat, als dit niet was gebeurd, de man tot zijn pensioen bij dit bedrijf was blijven werken. Gezien zijn leeftijd nu zijn dat nog wel een paar jaar.''

De rechter gaat ervan uit dat de man ook moeilijk aan nieuw werk kan komen. Hij was als IT'er werkzaam bij het bedrijf en in zijn laatste functie verdiende hij 6.637,50 bruto per maand, maar hij was slechts gewend te werken met een bepaald systeem. ,,Met 35 jaar bij dezelfde baas heeft hij eenzijdige arbeidservaring en hij heeft verder geen IT-opleiding gevolgd. Ook zijn leeftijd is een factor. De inschatting is dat hij nu alleen werk zou kunnen vinden op minimumloon. Het verschil en het pensioen dat hij mis zou lopen, maken de vergoeding zo hoog.''

Zes ton bij een ontslag, gaan we dat vaker zien? ,,De Hoge Raad heeft onlangs gezegd dat rechters rekening mogen houden met de schade die iemand lijdt na een oneerlijk ontslag. Voorheen was een billijke vergoeding van enkele honderden of duizenden euro's normaal, nu zie je dat bedragen fors hoger uitpakken. Een paar weken geleden was er ook een uitspraak voor 5 ton, nu voor 6. Ik sluit niet uit dat we in toekomst nog hogere bedragen zullen zien.''