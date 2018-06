Manager van het Jaar: 'Steeds uitleggen waarom je doet wat je doet'

Uit de meer dan honderd genomineerden selecteerde de vakjury al drie kandidaten. Bij de procedure werden ook de leden van het team van de managers gevraagd hoe de kandidaten het doen. ,,Want je kan nog zo’n goed verhaal hebben, je moet je mensen wel hebben overtuigd'', aldus juryvoorzitter Rob Rijbroek, tevens directeur van opleidingsinstituut ISBW.

Ook de kandidaten zelf zijn behoorlijk aan de tand gevoeld. ,,Ze moesten een motivatiebrief schrijven, filmpjes van zichzelf op het werk insturen en hun ideeën over goed management presenteren aan de zes leden van de vakjury. Aan sommigen zag je wel dat ze bloednerveus waren, maar ergens is dat juist goed. Het laat zien dat ze hun werk serieus nemen'', zegt Rijbroek.

De jury noemde Karen Griep (45) een manager die zowel aandacht heeft voor de zakelijke kant als de menselijke aspecten. Zelf noemt ze het liever ‘het combineren van de harde en de zachte kanten’ van het werk als manager. Al moet je óók affiniteit hebben met het product dat je levert, in haar geval de acute psychiatrie waar mensen 24 uur per dag worden behandeld en begeleid.

Hoe probeer je een goede manager te zijn?

Karen Griep: ,,Ik vraag mijn medewerkers steeds uit te leggen waarom ze doen wat ze doen. Daarmee zet je mensen aan het denken over hun eigen werk en daardoor zijn ze ook in staat om zichzelf te verbeteren. Zelf doe ik dat ook, uitleggen waarom ik bepaalde beslissingen neem. In de GGZ waren bezuinigingen. Dan moet je soms ook impopulaire besluiten nemen die niet direct zorgen voor meer inspiratie en motivatie bij mijn medewerkers. Ik leg uit waarom ik het moet doen, en probeer tegelijkertijd te kijken naar wat we wél kunnen, wat onze successen zijn en doelen te formuleren.''

Zijn dat de zakelijke en menselijke aspecten die de jury bedoelde?

,,Aan de ene kant moet je resultaten halen en geld verdienen. Dat zijn de harde kanten, dat moet je óók kunnen. Aan de andere kant gaat het – juist in dit werk – over mensen die zorg leveren. Dat moet gezien worden en serieus worden genomen. Dat kan met grootse verhalen en leerdoelen, maar het zit vooral in de kleine dingen. Even ergens langslopen, een complimentje geven, soms terugkomen op iets dat zich al eerder heeft afgespeeld. Daarom loop ik veel rond door het gebouw en probeer ik benaderbaar te zijn.''

Is dat een bewuste keuze?

,,Ik denk dat het iets is dat ik van nature doe, maar ik ben me wel bewust van het effect dat het heeft. Er zijn dagen dat ik het hartstikke druk heb en voortdurend in vergaderingen zit, dan zien ze me niet zoveel. Ze kunnen hartstikke goed zonder me, maar het valt ze wel op.''

En hoe inspireer je je medewerkers dagelijks?

,,Als ik het gevoel heb dat iemand niet helemaal lekker gaat, speel ik daar op in. Ik kan niet voelen wat een ander voelt, maar vind wel dat we er iets mee moeten. Natuurlijk hoeven ze niet hun hele hebben en houwen op tafel te leggen, maar ik bied wel de mogelijkheid. Als iemand bijvoorbeeld uitdaging mist in zijn of haar werk, zet ik er een coach op die juist iets heel anders doet. Het is de kunst om dan samen op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.''

Maar, kun je dat bij 120 mensen in de gaten houden?

,,Ik kan natuurlijk niet alles zien. Daar probeer ik ook mijn teamleiders in te coachen. Ik vind het leuk om mijn vaardigheden over te brengen op andere mensen omdat ik ze zie groeien. Ik wil ze inspireren. De opleidingscheque van 3.000 euro wil ik daarom misschien ook investeren in een opleiding voor het hele team. Het is een prijs voor mij en mijn team. Die deel ik graag met ze.''

Wat maakt een manager succesvol?



Wat maakt van de ene manager een saaie pief waar amper naar geluisterd wordt en van de ander een inspirerend leider die door het team blindelings wordt gevolgd? We vragen het de vakjury en de winnaar van de verkiezing Manager van het Jaar.



,,Iemand moet als manager ten eerste zichzelf zijn’’, zegt Rob Rijbroek, directeur van opleidingsinstituut ISBW en voorzitter van de vakjury voor de verkiezing Manager van het Jaar. ,,Ben je als manager niet jezelf, dan prikken mensen daar zo doorheen. Je kan niet zomaar een trucje uitvoeren of iets nadoen wat je gelezen hebt in een boek.’’



De perfecte manager geeft effectief leiding. ,,Daarin moet je je aan kunnen passen aan de situatie, niet alleen de situatie zien vanuit jouw perspectief maar ook begrijpen hoe de persoon tegenover je in het gesprek staat. Heeft iemand een slechte dag, dan moet je hem anders benaderen dan op een goede dag. Je moet in een ogenblik door kunnen hebben wat de beste strategie is.’’



Ook goede communicatievaardigheden zijn van groot belang. ,,Je moet mensen zo kunnen beïnvloeden dat ze doen wat jij wil. Het draait daarin om de juiste balans. Een goede voetbaltrainer geeft niet alleen schouderklopjes, maar scheldt zijn spelers ook niet continu de huid vol. Je moet weten wat wanneer past.’’



De perfecte manager heeft uiteraard nog een andere vaardigheid: altijd goed kunnen plannen en organiseren. ,,Als je dat in de basis niet beheerst, ga je altijd ongestructureerd aan het werk. Dan val je als manager in je eigen kuil.’’



Ook de ervaren manager leert volgens Rijbroek een leven lang bij. ,,Niet alleen de techniek, maar ook de maatschappij verandert voortdurend. Je moet met die veranderingen mee kunnen gaan en je kennis en ervaring bij blijven spijkeren.’’



Tot slot moet de manager inspireren en motiveren. ,,Iedere dag weer, ook door eens iets anders te doen. Je mensen meenemen naar een plek buiten kantoor voor inspiratie, laten zien hoe een ander bedrijf het aanpakt, mensen elkaars werk een keer laten overnemen.’’