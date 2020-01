Managers Rotterdams bedrijf beschuldigd van fraude, declareerden miljoenen euro's voor luxeleventje

‘Nederland presteert middelma­tig wat betreft gelijkheid tussen man en vrouw’

15 januari Het Nederlandse bedrijfsleven zit in de Europese middenmoot voor wat betreft vrouwen in de top. Dat stelt de Europese organisatie European Women on Boards die keek naar de bedrijven die opgenomen zijn in de Stoxx Europe 600 Index. Gemiddeld hebben de 24 Nederlandse bedrijven in die beursindex 27 procent vrouwen in de top.